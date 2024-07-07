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Под Воронежем ввели режим ЧС после атаки украинских дронов

Под Воронежем ввели режим ЧС после атаки украинских дронов - 07.07.2024, ПРАЙМ

Под Воронежем ввели режим ЧС после атаки украинских дронов

В границах Подгоренского района Воронежской области ввели режим ЧС после происшествия с БПЛА ВСУ. Детонация взрывоопасных объектов продолжается, сообщил в своем | 07.07.2024, ПРАЙМ

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происшествия

чс

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В границах Подгоренского района Воронежской области ввели режим ЧС после происшествия с БПЛА ВСУ. Детонация взрывоопасных объектов продолжается, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Ранее он сообщал, что над Воронежской областью были уничтожены несколько дронов, но падение их остатков вызвало пожар на складе, в результате чего произошла детонация. Данных о пострадавших не было. В новом сообщении губернатора указывается: "Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается". Вместе с тем Гусев сообщил о перекрытии участка автодороги, проходящей через населенный пункт, происходит эвакуация населения в пункты временного размещения.

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