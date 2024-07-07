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Посол России в Китае оценил роль стран БРИКС в мировой экономике

Посол России в Китае оценил роль стран БРИКС в мировой экономике - 07.07.2024, ПРАЙМ

Посол России в Китае оценил роль стран БРИКС в мировой экономике

Страны БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики, активно участвуют в формировании глобальной повестки. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T10:00+0300

2024-07-07T10:00+0300

2024-07-07T10:02+0300

экономика

брикс

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Страны БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики, активно участвуют в формировании глобальной повестки. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов. О отметил, что "по предварительным оценкам, средние показатели экономического роста в странах БРИКС в этом году остаются существенно выше среднемировых". Совместный ВВП государств БРИКС, почеркнул Моргулов, "уже превысил ВВП стран G7 и продолжит расти в будущем".Также посол отметил, что сегодня БРИКС активно участвует в формировании глобальной повестки, защите общих интересов и предлагает свое видение мирового порядка в будущем. С 1 января нынешнего года Российская Федерация стала председателем БРИКС.

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