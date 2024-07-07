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Посол РФ заявил о создании странами БРИКС независимой финансовой системы

Посол РФ заявил о создании странами БРИКС независимой финансовой системы - 07.07.2024, ПРАЙМ

Посол РФ заявил о создании странами БРИКС независимой финансовой системы

Российская Федерация и государства БРИКС создают финансовую систему, независимую от доминирования третьих сторон. Об этом заявил в своем выступлении на 12-м... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T10:44+0300

2024-07-07T10:44+0300

2024-07-07T11:14+0300

экономика

брикс

финансовая система

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российская Федерация и государства БРИКС создают финансовую систему, независимую от доминирования третьих сторон. Об этом заявил в своем выступлении на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине посол РФ в КНР Игорь Моргулов.В частности, он отметил: "Вместе с нашими партнерами по БРИКС мы работаем над созданием финансовой системы, которая будет независима от какого-либо доминирования третьих сторон. Мы делаем много шагов в этом направлении".При этом в своем выступлении он уделил отдельное внимание тому, что на сегодняшний день между Российской Федерацией и государствами БРИКС постоянно растет объем расчетов в нацвалютах. В качестве примера Могулов привел ситуацию в торговле между РФ и КНР. Посол отметил, что пример товарооборот между нашими странами достиг $240 млн - и 92% расчетов из этого объема были произведены в нацвалютах - рублях и юанях.

https://1prime.ru/20240705/rubl-849868400.html

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брикс, финансовая система