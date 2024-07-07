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Сюрприз: эти товары летом подешевеют назло инфляции

Сюрприз: эти товары летом подешевеют назло инфляции - 07.07.2024, ПРАЙМ

Сюрприз: эти товары летом подешевеют назло инфляции

Несмотря на ускорение инфляции в июле, некоторые товары и продукты умеренно подешевеют, рассказала агентству “Прайм” директор по работе с клиентами УК... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T02:02+0300

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фрукты

овощи

одежда

обувь

недвижимость

инфляция

цены

эксклюзив

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Несмотря на ускорение инфляции в июле, некоторые товары и продукты умеренно подешевеют, рассказала агентству “Прайм” директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.Сложатся условия для локального понижения цен на свежие сезонные фрукты и овощи. “Сейчас самый разгар летнего предложения, поэтому глобальное давление на инфляцию со стороны продовольственного компонента может сокращаться. Речь идет о снижении на 0,1-0,2 процента в среднем”, - говорит Гондусова.Резкого удешевления продуктов ждать не стоит: в июле выросли тарифы на электричество и услуги естественных монополий. Этот фактор производители и продавцы тут же включают в стоимость конечного товара.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЗато летом формируются условия для снижения цен на одежду и обувь. Причины - сезонно низкий спрос и смена коллекций с лета на зиму. Это может тянуть некоторые цены вниз. Поэтому сейчас есть неплохой повод обновить гардероб. С возобновлением делового и учебного сезона все изменится, добавила Гондусова.Может начать дешеветь и недвижимость - после завершения льготной ипотеки спрос снизится, и застройщики пойдут на уступки, если захотят реализовать те или иные объекты.В целом, как показывает практика, в середине лета нет явных оснований для разгона потребительских цен, в том числе на услуги. Еженедельная инфляция в России ожидается в пределах 0,2-0,3 процента. Банк России рассчитывает уже с августа-сентября увидеть постепенное снижение темпов роста цен. При этом цели в четыре процента годовой инфляции планируется достичь к середине следующего года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фрукты, овощи, одежда, обувь, недвижимость, инфляция, цены, эксклюзив