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Из сирийского лагеря беженцев вернули в Россию 20 детей
Из сирийского лагеря беженцев вернули в Россию 20 детей - 07.07.2024, ПРАЙМ
Из сирийского лагеря беженцев вернули в Россию 20 детей
При содействии российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из сирийского лагеря беженцев была возвращена в РФ группа российских детей, передает... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T07:22+0300
2024-07-07T07:22+0300
2024-07-07T07:23+0300
дети
возвращение в россию
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. При содействии российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из сирийского лагеря беженцев была возвращена в РФ группа российских детей, передает пресс-служба омбудсмена. В сообщении пресс-службы указывается: "Седьмого июля при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии. Борт ВКС России с 20 детьми приземлился на аэродроме "Чкаловский".По словам омбудсмена, в Россию вернулись дети в возрасте от пяти до 15 лет, среди них семь девочек и 13 мальчиков. Все они пройдут медобследование и при необходимости реабилитацию, после чего встретятся с родственниками, у которых будут жить под опекой.Всего с учетом сегодняшней группы при участии Львовой-Беловой в Россию возвращены 566 детей – из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.
https://1prime.ru/20240607/siriya-848969001.html
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дети, возвращение в россию
дети, возвращение в Россию
Из сирийского лагеря беженцев вернули в Россию 20 детей
Пресс-служба: Львова-Белова помогла вернуть в Россию из лагеря в Сирии 20 детей
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. При содействии российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из сирийского лагеря беженцев была возвращена в РФ группа российских детей, передает пресс-служба омбудсмена.
В сообщении пресс-службы указывается: "Седьмого июля при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии. Борт ВКС России с 20 детьми приземлился на аэродроме "Чкаловский".
По словам омбудсмена, в Россию вернулись дети в возрасте от пяти до 15 лет, среди них семь девочек и 13 мальчиков. Все они пройдут медобследование и при необходимости реабилитацию, после чего встретятся с родственниками, у которых будут жить под опекой.
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Всего с учетом сегодняшней группы при участии Львовой-Беловой в Россию возвращены 566 детей – из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.