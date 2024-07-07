Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Из сирийского лагеря беженцев вернули в Россию 20 детей - 07.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240707/deti-849884965.html
Из сирийского лагеря беженцев вернули в Россию 20 детей
Из сирийского лагеря беженцев вернули в Россию 20 детей - 07.07.2024, ПРАЙМ
Из сирийского лагеря беженцев вернули в Россию 20 детей
При содействии российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из сирийского лагеря беженцев была возвращена в РФ группа российских детей, передает... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T07:22+0300
2024-07-07T07:23+0300
дети
возвращение в россию
https://cdnn.1prime.ru/img/82641/98/826419876_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b6e0739a4a9d8be8734498ce5fca716c.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. При содействии российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из сирийского лагеря беженцев была возвращена в РФ группа российских детей, передает пресс-служба омбудсмена. В сообщении пресс-службы указывается: "Седьмого июля при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии. Борт ВКС России с 20 детьми приземлился на аэродроме "Чкаловский".По словам омбудсмена, в Россию вернулись дети в возрасте от пяти до 15 лет, среди них семь девочек и 13 мальчиков. Все они пройдут медобследование и при необходимости реабилитацию, после чего встретятся с родственниками, у которых будут жить под опекой.Всего с учетом сегодняшней группы при участии Львовой-Беловой в Россию возвращены 566 детей – из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.
https://1prime.ru/20240607/siriya-848969001.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82641/98/826419876_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_071953ab35dfbcf8796e60b0f6a96938.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дети, возвращение в россию
дети, возвращение в Россию
07:22 07.07.2024 (обновлено: 07:23 07.07.2024)
 
Из сирийского лагеря беженцев вернули в Россию 20 детей

Пресс-служба: Львова-Белова помогла вернуть в Россию из лагеря в Сирии 20 детей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк#Ситуация на сирийско-турецкой границе
#Ситуация на сирийско-турецкой границе - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. При содействии российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из сирийского лагеря беженцев была возвращена в РФ группа российских детей, передает пресс-служба омбудсмена.
В сообщении пресс-службы указывается: "Седьмого июля при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии. Борт ВКС России с 20 детьми приземлился на аэродроме "Чкаловский".
По словам омбудсмена, в Россию вернулись дети в возрасте от пяти до 15 лет, среди них семь девочек и 13 мальчиков. Все они пройдут медобследование и при необходимости реабилитацию, после чего встретятся с родственниками, у которых будут жить под опекой.
Страны мира. Сирия - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Россия и Сирия возродят соглашение о сотрудничестве в экономике
7 июня, 14:59
Всего с учетом сегодняшней группы при участии Львовой-Беловой в Россию возвращены 566 детей – из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.
 
детивозвращение в Россию
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала