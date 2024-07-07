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Сумеет ли Россия побороть доллар. Все идет по другому сценарию

Сумеет ли Россия побороть доллар. Все идет по другому сценарию - 07.07.2024, ПРАЙМ

Сумеет ли Россия побороть доллар. Все идет по другому сценарию

Россия вряд ли сможет единолично справиться с мировым господством доллара, однако глобальные процессы сами движутся в этом направлении. Какие изменения и... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T04:04+0300

2024-07-07T04:04+0300

2024-07-07T04:04+0300

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МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ, Роман Серов. Россия вряд ли сможет единолично справиться с мировым господством доллара, однако глобальные процессы сами движутся в этом направлении. Какие изменения и кризисы подстерегают мир на этом пути, читайте в материале "Прайма".Вся надежда на РоссиюИдею о том, что именно Россия положит конец почти вековому господству доллара озвучил в интервью РИА Новости академик РАН Виталий Наумкин. "Россия захватит в ближайшие 15-20 лет контроль над международными финансовыми рынками, а мы, не сомневаюсь, это обязательно сделаем, тогда рухнет и вся эта зависимость стран Ближнего Востока, как, впрочем, и государств других регионов от США, их валюты", - сказал он.В поддержку своей мысли академик сослался на то, что Россия активно продвигает идею дедолларизации и налаживает торговлю в национальных валютах. В этом ее многие поддерживают – и страны Ближнего Востока, и глобальный Юг жаждут избавиться от долларовой зависимости.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеИ не только жаждут, но и предпринимают для этого конкретные шаги. Так, Саудовская Аравия – страна, полвека бывшая главным форпостом США в регионе, отказалась продлевать соглашение о торговле нефтью за доллары, взяв курс на диверсификацию валют. Сейчас саудитам нужны китайские юани – слишком много идет сделок с Поднебесной, и переводить их в доллары недальновидно. Поэтому страны договариваются о торговле нефтью за юани. В ход могут пойти и бразильские реалы, а также другие валюты.В целом страны БРИКС достигли существенного прогресса в торговле в нацвалютах. В частности, Россия нарастила долю их использования во взаимных расчетах с дружественными странами до 75 процентов, что ведет к формированию аналогичной SWIFT платформы. Обсуждается торговля за валюту на основе золота или цифровых продуктов. В общем, надежда на то, что Россия (пусть и не одна) поборет доллар, есть. Финансовая изоляция, на которую рассчитывал Запад, не удалась – это возможно, лишь если мировой рынок перестанет нуждаться в товарах российского экспорта, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.Но с другой стороны – с учетом санкций доля России на мировом финансовом рынке невелика. Как в этой ситуации говорить о захвате контроля? В ближайшее время — это действительно вряд ли возможно, - ни за 10, ни за 15 лет Россия не станет первой экономикой мира и самым большим финансовым рынком. Для начала должны произойти значительные изменения и события в мировой экономике, политике и финансовой системе. Валютные кризисы, экономические сдвигов и другие глобальные перемены – без всего этого не обойтись."Это не может случиться быстро, так как для начала необходимо построить сильную, динамично развивающуюся экономику реального сектора, которая привлекала бы инвестиции в глобальном масштабе", - рассуждает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.Мир в раздумьях: слов больше, чем делаНо все это – перспектива десятилетий. А вот появление новой мировой валюты, например, БРИКС или цифровой, видится более реальным. Это произойдет на фоне стремления стран укрепить свою финансовую независимость или повысить эффективность международных платежей. Также возможны варианты развития, когда будет активно осуществляться торговля в нескольких значимых национальных валютах. Это может создать более устойчивую и разнообразную мировую систему.Конечно, пока в этом направлении разговоров больше, чем дела. Создание "валюты БРИКС" звучит привлекательно с точки зрения политики, однако реализация проекта потребует от каждой страны жестких финансовых обязательств, которые они вряд ли захотят на себя принять. Отдельной проблемой станет хронический дефицит внешней торговли Индии и довольно высокая инфляция бразильского реала, рассуждает Владимир Коровкин, преподаватель Школы управления СКОЛКОВО."Говорить о том, что новая валюта стран БРИКС вытеснит доллар, преждевременно, поскольку ее пока нет, когда она появится и на каких условиях - еще вопрос", - согласен доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.Есть и более экзотичные варианты. Так, в Турции всерьез обсуждают переход на золото в торговле с Россией в качестве альтернативы доллару. Правда, пока непонятно, как это организовать – вряд ли путем перевоза слитков через границу.Альтернатива доллару еще не дозрелаНа текущий момент альтернативы доллару не видно. Поддержание статуса глобальной резервной валюты — довольно тяжкое бремя. Оно требует огромной денежной массы, основная часть которой находится за периметром страны и не поддается эффективному контролю. Только очень крупные экономики способны выдержать такой "навес" без серьезных рисков для внутреннего рынка."Собственно, кроме доллара и евро есть только один возможный кандидат — китайский юань, но правительство КНР совершенно не спешит увеличивать его денежную массу именно потому, что постоянное управление курсом является важным компонентом конкурентоспособности китайских товаров", - отметил Коровкин.Несмотря на это, процесс дедолларизации идет медленно, но верно. В силу снижения доли США в мировой торговле и растущей фрагментации экономики влияние доллара падает. Способствуют этому действия России и даже самих США, развязывающих явно политическую войну санкций.Китай, у которого немало противоречий со Штатами, во внешнеторговом обороте уже больше полагается на юань, чем на доллар. Да и другие страны после кейса с Россией будут думать, насколько безопасно держать свои средства в Европе и США, рассуждает Столяров.По данным Международного валютного фонда (МВФ), доля доллара во всех международных резервах сократилась до минимума за всю историю наблюдений с 1995 года. Она составляет 58,41%. Сократились объемы хранения в евро, фунтах стерлингов и юанях, зато выросли в валютах прочих государств. Это говорит о стремлении дифференцировать накопления.Все это рано или поздно поставит ребром вопрос о необходимости формирования альтернативной платежной системы и, возможно, новой резервной валюты. Не завтра, и даже не послезавтра, но в перспективе это весьма вероятный сценарий.Подстелить соломкиОслабление роли доллара в мировой экономике может иметь различные последствия. Возможна волатильность на финансовых рынках, особенно в начальной стадии изменений. Результатом нестабильности и неопределенности станут всевозможные кризисы, полагает Перепелица."Но также ослабление доллара может привести к перераспределению экономической мощи между различными странами и блоками. Это уравновесит мировую экономику. Поэтому важно проводить анализ и прогнозирование всесторонних последствий подобных изменений для минимизации возможных рисков и управления последствиями", - заключил он.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

эксклюзив, курс доллара к рублю цб рф, расчеты в нацвалютах, торговля в нацвалютах, гегемония сша