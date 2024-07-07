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На Украине не исключили коллапс энергетики уже этой зимой

На Украине не исключили коллапс энергетики уже этой зимой - 07.07.2024, ПРАЙМ

На Украине не исключили коллапс энергетики уже этой зимой

Энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведет к ее полному падению, считает эксперт... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T15:29+0300

2024-07-07T15:29+0300

2024-07-07T15:29+0300

энергетика

украина

энергетика украины

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведет к ее полному падению, считает эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук. По словам Корольчука, которые приводит украинское агентство УНИАН, на зиму существует ряд сценариев. Так, по базовому ожидается, что удастся восстановить 3 ГВт генерации и обеспечить стабильную работу 8 или 9 блоков АЭС, а погода зимой будет без сильных холодов. В таком случае отключения света могут длиться до 12 часов в сутки. При негативном сценарии удастся восстановить до 2 ГВт генерации и обеспечить работу 6-7 блоков АЭС. И если будут сильные холода, это приведет к "определенным кризисным ситуациям, а именно падению энергосистемы", - подчеркивает Корольчук. Как заявил 30 июня исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы стоимостью до 3-4 тысяч долларов. Он объяснил это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

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украина, энергетика украины, коллапс