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СМИ: коалиция левых выигрывает выборы во Франции - 07.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: коалиция левых выигрывает выборы во Франции
СМИ: коалиция левых выигрывает выборы во Франции - 07.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: коалиция левых выигрывает выборы во Франции
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" побеждает на выборах во Франции, второе место предварительно занимает президентская коалиция "Вместе", третье —... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T21:48+0300
2024-07-07T21:48+0300
политика
франция
парламентские выборы
парламент
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ПАРИЖ, 7 июл - ПРАЙМ. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" побеждает на выборах во Франции, второе место предварительно занимает президентская коалиция "Вместе", третье — "Национальное объединение". Вместе с тем ни одна коалиция не получила абсолютного большинства в Национальном собрании Франции по итогам второго тура парламентских выборов в стране. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков. Телеканал опубликовал предварительные итоги голосования, по которым коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. Далее идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. Затем — правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 115 — 150 местами в парламенте. Отмечается, что "ни "Новому народному фронту", ни движению "Вместе", ни "Национальному объединению" не удалось получить абсолютного большинства в Национальном собрании".
https://1prime.ru/20240705/makron-849846739.html
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франция, парламентские выборы, парламент
Политика, ФРАНЦИЯ, парламентские выборы, парламент
21:48 07.07.2024
 
СМИ: коалиция левых выигрывает выборы во Франции

BFM TV: коалиция левых лидирует на выборах во Франции, партия Ле Пен — третья

© fotolia.com / BeboyПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© fotolia.com / Beboy
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ПАРИЖ, 7 июл - ПРАЙМ. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" побеждает на выборах во Франции, второе место предварительно занимает президентская коалиция "Вместе", третье — "Национальное объединение". Вместе с тем ни одна коалиция не получила абсолютного большинства в Национальном собрании Франции по итогам второго тура парламентских выборов в стране. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков.
Телеканал опубликовал предварительные итоги голосования, по которым коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. Далее идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. Затем — правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 115 — 150 местами в парламенте.
Отмечается, что "ни "Новому народному фронту", ни движению "Вместе", ни "Национальному объединению" не удалось получить абсолютного большинства в Национальном собрании".
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ПолитикаФРАНЦИЯпарламентские выборыпарламент
 
 
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