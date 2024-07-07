https://1prime.ru/20240707/frantsiya-849894521.html

СМИ: коалиция левых выигрывает выборы во Франции

СМИ: коалиция левых выигрывает выборы во Франции - 07.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: коалиция левых выигрывает выборы во Франции

Коалиция левых партий "Новый народный фронт" побеждает на выборах во Франции, второе место предварительно занимает президентская коалиция "Вместе", третье —... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T21:48+0300

2024-07-07T21:48+0300

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политика

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ПАРИЖ, 7 июл - ПРАЙМ. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" побеждает на выборах во Франции, второе место предварительно занимает президентская коалиция "Вместе", третье — "Национальное объединение". Вместе с тем ни одна коалиция не получила абсолютного большинства в Национальном собрании Франции по итогам второго тура парламентских выборов в стране. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков. Телеканал опубликовал предварительные итоги голосования, по которым коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. Далее идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. Затем — правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 115 — 150 местами в парламенте. Отмечается, что "ни "Новому народному фронту", ни движению "Вместе", ни "Национальному объединению" не удалось получить абсолютного большинства в Национальном собрании".

https://1prime.ru/20240705/makron-849846739.html

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франция, парламентские выборы, парламент