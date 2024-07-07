Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай отправил "корабль-монстр" на спорную территорию - 07.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240707/korabl-849888192.html
Китай отправил "корабль-монстр" на спорную территорию
Китай отправил "корабль-монстр" на спорную территорию - 07.07.2024, ПРАЙМ
Китай отправил "корабль-монстр" на спорную территорию
Китай отправил "корабль-монстр" в спорную с Филиппинами зону в Южно-Китайском море, сообщила в соцсети Х филиппинская береговая охрана (PCG). Об этом пишет РБК. | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T11:46+0300
2024-07-07T11:47+0300
вооружения
китай
филиппины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846162515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcbf320b66d5b6fd990063938385bd8c.jpg
МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Китай отправил "корабль-монстр" в спорную с Филиппинами зону в Южно-Китайском море, сообщила в соцсети Х филиппинская береговая охрана (PCG). Об этом пишет РБК.Согласно сообщению PCG, китайский корабль береговой охраны CCG-5901 бросил якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море. При этом в PCG назвали корабль Поднебесной его "кораблем-монстром".CCG-5901, как уточняет РБК, сегодня признается крупнейшим кораблем береговой охраны в мире, превосходящим ракетный крейсер США класса "Тикондерога". Длина "китайского монстра" достигает 165 метров. На корабле предусмотрена вертолетная площадка и ангар для самолетов, что не мешает ему развивать скорость до 46 км в час. На вооружении CCG-5901 стоят одна 76-милимметровая и две 30-миллиметровые пушки, а также два зенитных орудия.Как отмечает издание, CCG-5901 вошел в зону, через которую проходит ключевой торговый маршрут на $3 трлн. Из-за этой территории между Китаем и Филиппинами давно ведутся споры.Филиппинская сторона расценили заход CCG-5901 как "попытку запугивания со стороны береговой охраны Китая". При этом в PCG пообещали: "Мы не собираемся отступать и не дадим себя запугать".
https://1prime.ru/20240610/sanktsii-849025827.html
китай
филиппины
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846162515_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a576a4752ffe3af0a91815d2c8dfc757.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, филиппины
Вооружения, КИТАЙ, ФИЛИППИНЫ
11:46 07.07.2024 (обновлено: 11:47 07.07.2024)
 
Китай отправил "корабль-монстр" на спорную территорию

Филиппины сообщили о прибытии китайского "корабля-монстра" в спорную зону

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на Красное море
Вид на Красное море - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Китай отправил "корабль-монстр" в спорную с Филиппинами зону в Южно-Китайском море, сообщила в соцсети Х филиппинская береговая охрана (PCG). Об этом пишет РБК.
Согласно сообщению PCG, китайский корабль береговой охраны CCG-5901 бросил якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море. При этом в PCG назвали корабль Поднебесной его "кораблем-монстром".
CCG-5901, как уточняет РБК, сегодня признается крупнейшим кораблем береговой охраны в мире, превосходящим ракетный крейсер США класса "Тикондерога". Длина "китайского монстра" достигает 165 метров. На корабле предусмотрена вертолетная площадка и ангар для самолетов, что не мешает ему развивать скорость до 46 км в час. На вооружении CCG-5901 стоят одна 76-милимметровая и две 30-миллиметровые пушки, а также два зенитных орудия.
Как отмечает издание, CCG-5901 вошел в зону, через которую проходит ключевой торговый маршрут на $3 трлн. Из-за этой территории между Китаем и Филиппинами давно ведутся споры.
Выставка Иннопром-2022. Центральная Азия - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
Посол Филиппин усомнился в возможности санкций против России
10 июня, 11:32
Филиппинская сторона расценили заход CCG-5901 как "попытку запугивания со стороны береговой охраны Китая". При этом в PCG пообещали: "Мы не собираемся отступать и не дадим себя запугать".
 
ВооруженияКИТАЙФИЛИППИНЫ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала