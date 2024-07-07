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Китай отправил "корабль-монстр" на спорную территорию

Китай отправил "корабль-монстр" на спорную территорию - 07.07.2024, ПРАЙМ

Китай отправил "корабль-монстр" на спорную территорию

Китай отправил "корабль-монстр" в спорную с Филиппинами зону в Южно-Китайском море, сообщила в соцсети Х филиппинская береговая охрана (PCG). Об этом пишет РБК. | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T11:46+0300

2024-07-07T11:46+0300

2024-07-07T11:47+0300

вооружения

китай

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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Китай отправил "корабль-монстр" в спорную с Филиппинами зону в Южно-Китайском море, сообщила в соцсети Х филиппинская береговая охрана (PCG). Об этом пишет РБК.Согласно сообщению PCG, китайский корабль береговой охраны CCG-5901 бросил якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море. При этом в PCG назвали корабль Поднебесной его "кораблем-монстром".CCG-5901, как уточняет РБК, сегодня признается крупнейшим кораблем береговой охраны в мире, превосходящим ракетный крейсер США класса "Тикондерога". Длина "китайского монстра" достигает 165 метров. На корабле предусмотрена вертолетная площадка и ангар для самолетов, что не мешает ему развивать скорость до 46 км в час. На вооружении CCG-5901 стоят одна 76-милимметровая и две 30-миллиметровые пушки, а также два зенитных орудия.Как отмечает издание, CCG-5901 вошел в зону, через которую проходит ключевой торговый маршрут на $3 трлн. Из-за этой территории между Китаем и Филиппинами давно ведутся споры.Филиппинская сторона расценили заход CCG-5901 как "попытку запугивания со стороны береговой охраны Китая". При этом в PCG пообещали: "Мы не собираемся отступать и не дадим себя запугать".

https://1prime.ru/20240610/sanktsii-849025827.html

китай

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китай, филиппины