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Москвичей предупредили о залповых ливнях высокой интенсивности

Москвичей предупредили о залповых ливнях высокой интенсивности - 07.07.2024, ПРАЙМ

Москвичей предупредили о залповых ливнях высокой интенсивности

Во вторник в столице ожидаются грозовые дожди, а в следующее воскресенье — залповые ливни высокой интенсивности. Об этом сообщил агентству РИА Новости ведущий... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T16:38+0300

2024-07-07T16:38+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Во вторник в столице ожидаются грозовые дожди, а в следующее воскресенье — залповые ливни высокой интенсивности. Об этом сообщил агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в атмосфере региона будет преобладать обширная область повышенного атмосферного давления,. Она сформируется в результате вливания в систему умеренного скандинавского максимума – субтропического океанического антициклона азорского происхождения. "Это обеспечит, в том числе, жителей столичного региона преимущественно солнечной и сухой погодой. Исключением станут лишь вторая половина вторника, когда скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем, а также воскресенье, когда атмосфера выстрелит залповым ливнем высокой интенсивности", — сообщил Тишковец. По его словам неделя в столице начнется с солнечной и теплой погоды. Под утро температура составит плюс 10-15 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до 24-29 градусов. Во вторник на потеплеет еще на один градус, а ближе к вечеру пройдет кратковременный грозовой дождь. В среду станет свежее — в зоне антициклона в сумерках температура составит плюс 12-17 градусов, а днем — плюс 23-28 градусов. Тишковец сообщил, что к концу будней части недели, в условиях малооблачной погоды, по ночам температура повысится до плюс 10-15, в середине дня до плюс 25-30. Он добавил, что такой температурный фон превышает на три-шесть градусов климатическую норму, положенную на макушку лета, но не является аномальной жарой, "и уж тем более — не сможет претендовать на рекорды тепла". Синоптик также отметил, что в следующие выходные столбики московских термометров попытаются штурмовать 30-градусную отметку.

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