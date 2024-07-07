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Во Франции предупредили о трагичных последствиях провоенной позиции Макрона
Во Франции предупредили о трагичных последствиях провоенной позиции Макрона - 07.07.2024, ПРАЙМ
Во Франции предупредили о трагичных последствиях провоенной позиции Макрона
Провоенная позиция президента Франции Эммануэля Макрона в отношении украинского конфликта может привести к трагичным последствия для его страны и Евросоюза. Об... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T21:05+0300
2024-07-07T21:05+0300
2024-07-07T21:05+0300
политика
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ПАРИЖ, 7 июл - ПРАЙМ. Провоенная позиция президента Франции Эммануэля Макрона в отношении украинского конфликта может привести к трагичным последствия для его страны и Евросоюза. Об этом заявил агентству РИА Новости кандидат в депутаты от правой партии "Национальное объединение" в департаменте О-де-Сен Кристоф Верзини. "Макрон не знает, что такое война, поэтому у него настолько радикальная и провоенная позиция. И это трагично для Франции, для Европы и для всего мирного процесса. Необходимо снять напряженность и вернуться за стол переговоров", — сказал Везини. Он также рассказал, что позиция "Национального объединения " состоит в том, чтобы способствовать мирным переговорам для решения конфликта.
https://1prime.ru/20240705/makron-849829308.html
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франция, эммануэль макрон, украина
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
Во Франции предупредили о трагичных последствиях провоенной позиции Макрона
Политик Верзини: провоенная позиция Макрона может иметь трагичные последствия
ПАРИЖ, 7 июл - ПРАЙМ. Провоенная позиция президента Франции Эммануэля Макрона в отношении украинского конфликта может привести к трагичным последствия для его страны и Евросоюза. Об этом заявил агентству РИА Новости кандидат в депутаты от правой партии "Национальное объединение" в департаменте О-де-Сен Кристоф Верзини.
"Макрон не знает, что такое война, поэтому у него настолько радикальная и провоенная позиция. И это трагично для Франции, для Европы и для всего мирного процесса. Необходимо снять напряженность и вернуться за стол переговоров", — сказал Везини.
Он также рассказал, что позиция "Национального объединения " состоит в том, чтобы способствовать мирным переговорам для решения конфликта.
"Пришлось послушаться". Во Франции назвали причину исчезновения Макрона