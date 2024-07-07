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Во Франции предупредили о трагичных последствиях провоенной позиции Макрона

Во Франции предупредили о трагичных последствиях провоенной позиции Макрона - 07.07.2024, ПРАЙМ

Во Франции предупредили о трагичных последствиях провоенной позиции Макрона

Провоенная позиция президента Франции Эммануэля Макрона в отношении украинского конфликта может привести к трагичным последствия для его страны и Евросоюза. Об... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T21:05+0300

2024-07-07T21:05+0300

2024-07-07T21:05+0300

политика

франция

эммануэль макрон

украина

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ПАРИЖ, 7 июл - ПРАЙМ. Провоенная позиция президента Франции Эммануэля Макрона в отношении украинского конфликта может привести к трагичным последствия для его страны и Евросоюза. Об этом заявил агентству РИА Новости кандидат в депутаты от правой партии "Национальное объединение" в департаменте О-де-Сен Кристоф Верзини. "Макрон не знает, что такое война, поэтому у него настолько радикальная и провоенная позиция. И это трагично для Франции, для Европы и для всего мирного процесса. Необходимо снять напряженность и вернуться за стол переговоров", — сказал Везини. Он также рассказал, что позиция "Национального объединения " состоит в том, чтобы способствовать мирным переговорам для решения конфликта.

https://1prime.ru/20240705/makron-849829308.html

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франция, эммануэль макрон, украина