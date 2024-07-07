https://1prime.ru/20240707/makron-849894633.html

Макрон оценил текущие результаты парламентских выборов во Франции

Макрон оценил текущие результаты парламентских выборов во Франции - 07.07.2024, ПРАЙМ

Макрон оценил текущие результаты парламентских выборов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предварительные итоги парламентских выборов в стране, из которых следует, что его коалиция занимает второе... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T21:54+0300

2024-07-07T21:54+0300

2024-07-07T21:54+0300

политика

франция

эммануэль макрон

парламентские выборы

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ПАРИЖ, 7 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предварительные итоги парламентских выборов в стране, из которых следует, что его коалиция занимает второе место, уступив левым, не показывают, кому предстоит "править". Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение французского лидера. "Эммануэль Макрон призывает к "осторожности" при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство, и доволен тем, что центральный блок "жив" после семи лет пребывания у власти", — процитировало СМИ источник. Телеканал BFM TV опубликовал предварительные итоги голосования, по которым коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. На третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 115 - 150 местами в парламенте. При этом отмечается, что "ни "Новому народному фронту", ни движению "Вместе", ни "Национальному объединению" не удалось получить абсолютного большинства в Национальном собрании".

https://1prime.ru/20240707/makron-849894256.html

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франция, эммануэль макрон, парламентские выборы