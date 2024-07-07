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Макрон оценил текущие результаты парламентских выборов во Франции - 07.07.2024, ПРАЙМ
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Макрон оценил текущие результаты парламентских выборов во Франции
Макрон оценил текущие результаты парламентских выборов во Франции - 07.07.2024, ПРАЙМ
Макрон оценил текущие результаты парламентских выборов во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предварительные итоги парламентских выборов в стране, из которых следует, что его коалиция занимает второе... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T21:54+0300
2024-07-07T21:54+0300
политика
франция
эммануэль макрон
парламентские выборы
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ПАРИЖ, 7 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предварительные итоги парламентских выборов в стране, из которых следует, что его коалиция занимает второе место, уступив левым, не показывают, кому предстоит "править". Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение французского лидера. "Эммануэль Макрон призывает к "осторожности" при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство, и доволен тем, что центральный блок "жив" после семи лет пребывания у власти", — процитировало СМИ источник. Телеканал BFM TV опубликовал предварительные итоги голосования, по которым коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. На третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 115 - 150 местами в парламенте. При этом отмечается, что "ни "Новому народному фронту", ни движению "Вместе", ни "Национальному объединению" не удалось получить абсолютного большинства в Национальном собрании".
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франция, эммануэль макрон, парламентские выборы
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, парламентские выборы
21:54 07.07.2024
 
Макрон оценил текущие результаты парламентских выборов во Франции

Макрон: результаты парламентских выборов не показывают, "кому управлять"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 7 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предварительные итоги парламентских выборов в стране, из которых следует, что его коалиция занимает второе место, уступив левым, не показывают, кому предстоит "править". Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение французского лидера.
"Эммануэль Макрон призывает к "осторожности" при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство, и доволен тем, что центральный блок "жив" после семи лет пребывания у власти", — процитировало СМИ источник.
Телеканал BFM TV опубликовал предварительные итоги голосования, по которым коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. На третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 115 - 150 местами в парламенте. При этом отмечается, что "ни "Новому народному фронту", ни движению "Вместе", ни "Национальному объединению" не удалось получить абсолютного большинства в Национальном собрании".
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
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ПолитикаФРАНЦИЯЭммануэль Макронпарламентские выборы
 
 
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