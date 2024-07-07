https://1prime.ru/20240707/makron-849894929.html

Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных по выборам

Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных по выборам - 07.07.2024, ПРАЙМ

Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных по выборам

Президент Франции Эммануэль Макрон не станет обращаться к нации в воскресенье после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов в стране... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T22:28+0300

2024-07-07T22:28+0300

2024-07-07T22:29+0300

политика

франция

эммануэль макрон

парламентские выборы

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ПАРИЖ, 7 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон не станет обращаться к нации в воскресенье после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов в стране. Об этом пишет издание Figaro со ссылкой на Елисейский дворец. "Никакого выступления (президента Франции Эммануэля — ред.) Макрона в воскресенье не предусмотрено", — сказано в публикации. Издание отметило, что сейчас "глава государства изучает результаты выборов в законодательные органы по мере их опубликования, по округам". Кроме того, со ссылкой на Елисейский дворец подчеркивается, что Макрон "как гарант государственных институтов, будет уважать суверенный выбор французов".

https://1prime.ru/20240707/makron-849894256.html

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франция, эммануэль макрон, парламентские выборы