https://1prime.ru/20240707/mask-849892576.html
Маск назвал WhatsApp шпионской программой
Маск назвал WhatsApp шпионской программой - 07.07.2024, ПРАЙМ
Маск назвал WhatsApp шпионской программой
Мессенджер WhatsApp от корпорации Meta Platforms* является шпионской программой, считает американский бизнесмен Илон Маск. | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T18:36+0300
2024-07-07T18:36+0300
2024-07-07T18:36+0300
илон маск
whatsapp
шпионские программы
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp от корпорации Meta Platforms* является шпионской программой, считает американский бизнесмен Илон Маск. Он отреагировал на публикацию в соцсети Х, где говорилось, что пользователь попросил друга в WhatsApp помочь выбрать чемодан, а через некоторое время начал видеть рекламу чемоданов в Instagram*. Человек задался вопросом, почему у него появляется такая реклама, если заявляется, что сообщения в мессенджере защищены сквозным шифрованием. "Потому что это шпионская программа", — указал Маск. Ранее в субботу Маск предупредил об опасности использования данного мессенджера с точки зрения защиты пользовательских данных. Он отмечал, что "WhatsApp вообще не является безопасным".WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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илон маск, whatsapp, шпионские программы
Илон Маск, WhatsApp, Шпионские программы
Маск назвал WhatsApp шпионской программой
Маск заявил, что WhatsApp является шпионской программой
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp от корпорации Meta Platforms* является шпионской программой, считает американский бизнесмен Илон Маск.
Он отреагировал на публикацию в соцсети Х, где говорилось, что пользователь попросил друга в WhatsApp помочь выбрать чемодан, а через некоторое время начал видеть рекламу чемоданов в Instagram*. Человек задался вопросом, почему у него появляется такая реклама, если заявляется, что сообщения в мессенджере защищены сквозным шифрованием.
"Потому что это шпионская программа", — указал Маск.
Ранее в субботу Маск предупредил об опасности использования данного мессенджера с точки зрения защиты пользовательских данных. Он отмечал, что "WhatsApp вообще не является безопасным".
WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США