https://1prime.ru/20240707/mask-849892576.html

Маск назвал WhatsApp шпионской программой

Маск назвал WhatsApp шпионской программой - 07.07.2024, ПРАЙМ

Маск назвал WhatsApp шпионской программой

Мессенджер WhatsApp от корпорации Meta Platforms* является шпионской программой, считает американский бизнесмен Илон Маск. | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T18:36+0300

2024-07-07T18:36+0300

2024-07-07T18:36+0300

илон маск

whatsapp

шпионские программы

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp от корпорации Meta Platforms* является шпионской программой, считает американский бизнесмен Илон Маск. Он отреагировал на публикацию в соцсети Х, где говорилось, что пользователь попросил друга в WhatsApp помочь выбрать чемодан, а через некоторое время начал видеть рекламу чемоданов в Instagram*. Человек задался вопросом, почему у него появляется такая реклама, если заявляется, что сообщения в мессенджере защищены сквозным шифрованием. "Потому что это шпионская программа", — указал Маск. Ранее в субботу Маск предупредил об опасности использования данного мессенджера с точки зрения защиты пользовательских данных. Он отмечал, что "WhatsApp вообще не является безопасным".WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240706/mask-849882016.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, whatsapp, шпионские программы