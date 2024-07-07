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Меркосур требуется адреналиновый шок, заявила глава МИД Аргентины

Меркосур требуется адреналиновый шок, заявила глава МИД Аргентины - 07.07.2024, ПРАЙМ

Меркосур требуется адреналиновый шок, заявила глава МИД Аргентины

Южноамериканскому экономическому блоку Меркосур требуется адреналиновый шок, заявила глава МИД Аргентины Диана Мондино. | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T20:36+0300

2024-07-07T20:36+0300

2024-07-07T20:36+0300

экономика

меркосур

аргентина

южная америка

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл - ПРАЙМ. Южноамериканскому экономическому блоку Меркосур требуется адреналиновый шок, заявила глава МИД Аргентины Диана Мондино. "Мы критически смотрим на настоящее Меркосур и полагаем, что его потенциал как рынка и платформы для отношений с миром не используется в полной мере. Меркосур нуждается в адреналиновом шоке", — сказала она в ходе выступления на встрече глав МИД Меркосур. Мондино отметила, что члены блока, ведущие в сейчас переговоры о соглашении о торговле с ЕС, должны посмотреть и на сотрудничество с другими странами и организациями латиноамериканского региона, например, с Сальвадором, Гондурасом, Панамой, Гватемалой и Эквадором. В числе других государств она назвала Индонезию, Вьетнам, страны Африки и Ближнего Востока. В понедельник в Парагвае пройдет встреча лидеров стран Меркосур, в ходе которой Аргентину представит глава МИД. Президент Хавьер Милей, находящийся в конфликте с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой не будет участвовать в саммите из-за загруженной повестки. Меркосур представляет собой общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай Боливию и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

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аргентина

южная америка

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меркосур, аргентина, южная америка