https://1prime.ru/20240707/merkosur-849894085.html
Меркосур требуется адреналиновый шок, заявила глава МИД Аргентины
Меркосур требуется адреналиновый шок, заявила глава МИД Аргентины - 07.07.2024, ПРАЙМ
Меркосур требуется адреналиновый шок, заявила глава МИД Аргентины
Южноамериканскому экономическому блоку Меркосур требуется адреналиновый шок, заявила глава МИД Аргентины Диана Мондино. | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T20:36+0300
2024-07-07T20:36+0300
2024-07-07T20:36+0300
экономика
меркосур
аргентина
южная америка
https://cdnn.1prime.ru/img/76580/43/765804374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_45891a9ae7cb12d02d643a73b3ead64d.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл - ПРАЙМ. Южноамериканскому экономическому блоку Меркосур требуется адреналиновый шок, заявила глава МИД Аргентины Диана Мондино. "Мы критически смотрим на настоящее Меркосур и полагаем, что его потенциал как рынка и платформы для отношений с миром не используется в полной мере. Меркосур нуждается в адреналиновом шоке", — сказала она в ходе выступления на встрече глав МИД Меркосур. Мондино отметила, что члены блока, ведущие в сейчас переговоры о соглашении о торговле с ЕС, должны посмотреть и на сотрудничество с другими странами и организациями латиноамериканского региона, например, с Сальвадором, Гондурасом, Панамой, Гватемалой и Эквадором. В числе других государств она назвала Индонезию, Вьетнам, страны Африки и Ближнего Востока. В понедельник в Парагвае пройдет встреча лидеров стран Меркосур, в ходе которой Аргентину представит глава МИД. Президент Хавьер Милей, находящийся в конфликте с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой не будет участвовать в саммите из-за загруженной повестки. Меркосур представляет собой общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай Боливию и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
https://1prime.ru/20240705/boliviya-849864589.html
аргентина
южная америка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76580/43/765804374_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_9c6af4e90b1648b0069041d7d480713e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
меркосур, аргентина, южная америка
Экономика, Меркосур, АРГЕНТИНА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Меркосур требуется адреналиновый шок, заявила глава МИД Аргентины
Глава МИД Аргентины Мондино: Меркосур нуждается в адреналиновом шоке
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл - ПРАЙМ. Южноамериканскому экономическому блоку Меркосур требуется адреналиновый шок, заявила глава МИД Аргентины Диана Мондино.
"Мы критически смотрим на настоящее Меркосур и полагаем, что его потенциал как рынка и платформы для отношений с миром не используется в полной мере. Меркосур нуждается в адреналиновом шоке", — сказала она в ходе выступления на встрече глав МИД Меркосур.
Мондино отметила, что члены блока, ведущие в сейчас переговоры о соглашении о торговле с ЕС, должны посмотреть и на сотрудничество с другими странами и организациями латиноамериканского региона, например, с Сальвадором, Гондурасом, Панамой, Гватемалой и Эквадором.
В числе других государств она назвала Индонезию, Вьетнам, страны Африки и Ближнего Востока.
В понедельник в Парагвае пройдет встреча лидеров стран Меркосур, в ходе которой Аргентину представит глава МИД. Президент Хавьер Милей, находящийся в конфликте с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой не будет участвовать в саммите из-за загруженной повестки.
Меркосур представляет собой общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай Боливию и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
В Боливии ратифицировали соглашение о присоединении к Меркосур