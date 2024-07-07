https://1prime.ru/20240707/moskalkova-849892433.html

Москалькова обратилась к Лубинцу после сообщения об убийстве военнопленного

Москалькова обратилась к Лубинцу после сообщения об убийстве военнопленного - 07.07.2024, ПРАЙМ

Москалькова обратилась к Лубинцу после сообщения об убийстве военнопленного

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу по вопросу проведения проверки по... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T18:13+0300

2024-07-07T18:13+0300

2024-07-07T18:13+0300

происшествия

всу

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убийство

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу по вопросу проведения проверки по факту публикации данных о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного. "В СМИ распространяется информация о зверском убийстве украинскими военными российского военнопленного… Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах", — написала она в своем Telegram-канале. Москалькова отметила, что считает данное происшествие грубейшим нарушением норм международного права, а виновные в нем должны понести строгое наказание. Ранее американское издание New York Times со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (действующие в интересах ВСУ наемники) Каспара Гроссе сообщило, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, просившего о медицинской помощи. Кроме того, медик признал, что это не единственный случай проявления жестокости со стороны прокиевских боевиков и наемников в зоне боевых действий. Он также рассказал, как один из наемников Chosen бросил гранату в пленного российского военнопленного.

https://1prime.ru/20240707/vsu-849884833.html

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всу, пленные, убийство