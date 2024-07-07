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Москалькова обратилась к Лубинцу после сообщения об убийстве военнопленного - 07.07.2024, ПРАЙМ
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Москалькова обратилась к Лубинцу после сообщения об убийстве военнопленного
Москалькова обратилась к Лубинцу после сообщения об убийстве военнопленного - 07.07.2024, ПРАЙМ
Москалькова обратилась к Лубинцу после сообщения об убийстве военнопленного
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу по вопросу проведения проверки по... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T18:13+0300
2024-07-07T18:13+0300
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу по вопросу проведения проверки по факту публикации данных о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного. "В СМИ распространяется информация о зверском убийстве украинскими военными российского военнопленного… Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах", — написала она в своем Telegram-канале. Москалькова отметила, что считает данное происшествие грубейшим нарушением норм международного права, а виновные в нем должны понести строгое наказание. Ранее американское издание New York Times со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (действующие в интересах ВСУ наемники) Каспара Гроссе сообщило, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, просившего о медицинской помощи. Кроме того, медик признал, что это не единственный случай проявления жестокости со стороны прокиевских боевиков и наемников в зоне боевых действий. Он также рассказал, как один из наемников Chosen бросил гранату в пленного российского военнопленного.
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всу, пленные, убийство
Происшествия, ВСУ, пленные, убийство
18:13 07.07.2024
 
Москалькова обратилась к Лубинцу после сообщения об убийстве военнопленного

Москалькова попросила Лубинца проверить сообщения об убийстве пленного из России

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу по вопросу проведения проверки по факту публикации данных о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного.
"В СМИ распространяется информация о зверском убийстве украинскими военными российского военнопленного… Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах", — написала она в своем Telegram-канале.
Москалькова отметила, что считает данное происшествие грубейшим нарушением норм международного права, а виновные в нем должны понести строгое наказание.
Ранее американское издание New York Times со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (действующие в интересах ВСУ наемники) Каспара Гроссе сообщило, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, просившего о медицинской помощи. Кроме того, медик признал, что это не единственный случай проявления жестокости со стороны прокиевских боевиков и наемников в зоне боевых действий. Он также рассказал, как один из наемников Chosen бросил гранату в пленного российского военнопленного.
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ПроисшествияВСУпленныеубийство
 
 
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