https://1prime.ru/20240707/moskalkova-849892433.html
Москалькова обратилась к Лубинцу после сообщения об убийстве военнопленного
Москалькова обратилась к Лубинцу после сообщения об убийстве военнопленного - 07.07.2024, ПРАЙМ
Москалькова обратилась к Лубинцу после сообщения об убийстве военнопленного
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу по вопросу проведения проверки по... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T18:13+0300
2024-07-07T18:13+0300
2024-07-07T18:13+0300
происшествия
всу
пленные
убийство
https://cdnn.1prime.ru/img/83148/47/831484700_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_c7e031294a7ab521aecbafe32ea9f074.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу по вопросу проведения проверки по факту публикации данных о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного. "В СМИ распространяется информация о зверском убийстве украинскими военными российского военнопленного… Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах", — написала она в своем Telegram-канале. Москалькова отметила, что считает данное происшествие грубейшим нарушением норм международного права, а виновные в нем должны понести строгое наказание. Ранее американское издание New York Times со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (действующие в интересах ВСУ наемники) Каспара Гроссе сообщило, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, просившего о медицинской помощи. Кроме того, медик признал, что это не единственный случай проявления жестокости со стороны прокиевских боевиков и наемников в зоне боевых действий. Он также рассказал, как один из наемников Chosen бросил гранату в пленного российского военнопленного.
https://1prime.ru/20240707/vsu-849884833.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83148/47/831484700_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_927ea0dee0307a9fca3140fac5623edc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, пленные, убийство
Происшествия, ВСУ, пленные, убийство
Москалькова обратилась к Лубинцу после сообщения об убийстве военнопленного
Москалькова попросила Лубинца проверить сообщения об убийстве пленного из России
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу по вопросу проведения проверки по факту публикации данных о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного.
"В СМИ распространяется информация о зверском убийстве украинскими военными российского военнопленного… Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах", — написала она в своем Telegram-канале.
Москалькова отметила, что считает данное происшествие грубейшим нарушением норм международного права, а виновные в нем должны понести строгое наказание.
Ранее американское издание New York Times со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (действующие в интересах ВСУ наемники) Каспара Гроссе сообщило, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, просившего о медицинской помощи. Кроме того, медик признал, что это не единственный случай проявления жестокости со стороны прокиевских боевиков и наемников в зоне боевых действий. Он также рассказал, как один из наемников Chosen бросил гранату в пленного российского военнопленного.
Солдаты ВСУ форсировали Днепр на самодельных плотах, чтобы сдаться в плен