https://1prime.ru/20240707/nato-849884286.html
В Вашингтоне проходит акция против НАТО
В Вашингтоне проходит акция против НАТО - 07.07.2024, ПРАЙМ
В Вашингтоне проходит акция против НАТО
В Вашингтоне проходит акция протеста в преддверии саммита НАТО. Участники выступают за упразднения Североатлантического альянса и закрытию американских военных... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T06:09+0300
2024-07-07T06:09+0300
2024-07-07T06:13+0300
политика
сша
акция протеста
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/16/836951697_96:0:2871:1561_1920x0_80_0_0_393c38ef71642751a799d594f1b50502.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В Вашингтоне проходит акция протеста в преддверии саммита НАТО. Участники выступают за упразднения Североатлантического альянса и закрытию американских военных баз по всему миру. ОБ этом сообщает РИА Новости. Саммит альянса состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Протестная акция проходит в большом зале пресвитерианской церкви в центре стлицы США. Лозунги на плакатах участников гласят "Даешь сопротивление НАТО! Поддержите народную борьбу за права и освобождение", "Остановите империализм США" и "Конец войне, поддерживаемой НАТО! Закройте базы США! Военные США — вон из Африки, Азии и Латинской Америки!"В ходе митинга выступили лидеры гражданских активистских групп приехавших из различных штатов. Они призывали к прекращению военного сотрудничества Соединенных Штатов с Филиппинами на фоне недавнего отказа филиппинских властей от предложения Вашингтона оказать помощь в проведении операций в Южно-Китайском море. Вместе с тем участники акции призывали к прекращению поставок американского оружия Израилю.
https://1prime.ru/20240706/mery-849880591.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/16/836951697_443:0:2524:1561_1920x0_80_0_0_1235685d5338a3b64092065479e68cbc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, акция протеста, нато
Политика, США, акция протеста, НАТО
В Вашингтоне проходит акция против НАТО
В Вашингтоне проходит акция против НАТО в преддверии саммита альянса
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В Вашингтоне проходит акция протеста в преддверии саммита НАТО. Участники выступают за упразднения Североатлантического альянса и закрытию американских военных баз по всему миру. ОБ этом сообщает РИА Новости.
Саммит альянса состоится в Вашингтоне 9-11 июля.
Протестная акция проходит в большом зале пресвитерианской церкви в центре стлицы США. Лозунги на плакатах участников гласят "Даешь сопротивление НАТО! Поддержите народную борьбу за права и освобождение", "Остановите империализм США" и "Конец войне, поддерживаемой НАТО! Закройте базы США! Военные США — вон из Африки, Азии и Латинской Америки!"
"Вместо НАТО": в Германии призвали к радикальным мерам из-за Украины
В ходе митинга выступили лидеры гражданских активистских групп приехавших из различных штатов. Они призывали к прекращению военного сотрудничества Соединенных Штатов с Филиппинами на фоне недавнего отказа филиппинских властей от предложения Вашингтона оказать помощь в проведении операций в Южно-Китайском море. Вместе с тем участники акции призывали к прекращению поставок американского оружия Израилю.