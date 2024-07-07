https://1prime.ru/20240707/nato-849884286.html

В Вашингтоне проходит акция против НАТО

В Вашингтоне проходит акция против НАТО - 07.07.2024, ПРАЙМ

В Вашингтоне проходит акция против НАТО

В Вашингтоне проходит акция протеста в преддверии саммита НАТО. Участники выступают за упразднения Североатлантического альянса и закрытию американских военных... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T06:09+0300

2024-07-07T06:09+0300

2024-07-07T06:13+0300

политика

сша

акция протеста

нато

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В Вашингтоне проходит акция протеста в преддверии саммита НАТО. Участники выступают за упразднения Североатлантического альянса и закрытию американских военных баз по всему миру. ОБ этом сообщает РИА Новости. Саммит альянса состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Протестная акция проходит в большом зале пресвитерианской церкви в центре стлицы США. Лозунги на плакатах участников гласят "Даешь сопротивление НАТО! Поддержите народную борьбу за права и освобождение", "Остановите империализм США" и "Конец войне, поддерживаемой НАТО! Закройте базы США! Военные США — вон из Африки, Азии и Латинской Америки!"В ходе митинга выступили лидеры гражданских активистских групп приехавших из различных штатов. Они призывали к прекращению военного сотрудничества Соединенных Штатов с Филиппинами на фоне недавнего отказа филиппинских властей от предложения Вашингтона оказать помощь в проведении операций в Южно-Китайском море. Вместе с тем участники акции призывали к прекращению поставок американского оружия Израилю.

https://1prime.ru/20240706/mery-849880591.html

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сша, акция протеста, нато