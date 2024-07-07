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В Вашингтоне проходит акция против НАТО - 07.07.2024, ПРАЙМ
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В Вашингтоне проходит акция против НАТО
В Вашингтоне проходит акция против НАТО - 07.07.2024, ПРАЙМ
В Вашингтоне проходит акция против НАТО
В Вашингтоне проходит акция протеста в преддверии саммита НАТО. Участники выступают за упразднения Североатлантического альянса и закрытию американских военных... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T06:09+0300
2024-07-07T06:13+0300
политика
сша
акция протеста
нато
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В Вашингтоне проходит акция протеста в преддверии саммита НАТО. Участники выступают за упразднения Североатлантического альянса и закрытию американских военных баз по всему миру. ОБ этом сообщает РИА Новости. Саммит альянса состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Протестная акция проходит в большом зале пресвитерианской церкви в центре стлицы США. Лозунги на плакатах участников гласят "Даешь сопротивление НАТО! Поддержите народную борьбу за права и освобождение", "Остановите империализм США" и "Конец войне, поддерживаемой НАТО! Закройте базы США! Военные США — вон из Африки, Азии и Латинской Америки!"В ходе митинга выступили лидеры гражданских активистских групп приехавших из различных штатов. Они призывали к прекращению военного сотрудничества Соединенных Штатов с Филиппинами на фоне недавнего отказа филиппинских властей от предложения Вашингтона оказать помощь в проведении операций в Южно-Китайском море. Вместе с тем участники акции призывали к прекращению поставок американского оружия Израилю.
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сша, акция протеста, нато
Политика, США, акция протеста, НАТО
06:09 07.07.2024 (обновлено: 06:13 07.07.2024)
 
В Вашингтоне проходит акция против НАТО

В Вашингтоне проходит акция против НАТО в преддверии саммита альянса

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В Вашингтоне проходит акция протеста в преддверии саммита НАТО. Участники выступают за упразднения Североатлантического альянса и закрытию американских военных баз по всему миру. ОБ этом сообщает РИА Новости.
Саммит альянса состоится в Вашингтоне 9-11 июля.
Протестная акция проходит в большом зале пресвитерианской церкви в центре стлицы США. Лозунги на плакатах участников гласят "Даешь сопротивление НАТО! Поддержите народную борьбу за права и освобождение", "Остановите империализм США" и "Конец войне, поддерживаемой НАТО! Закройте базы США! Военные США — вон из Африки, Азии и Латинской Америки!"
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
"Вместо НАТО": в Германии призвали к радикальным мерам из-за Украины
Вчера, 17:13
В ходе митинга выступили лидеры гражданских активистских групп приехавших из различных штатов. Они призывали к прекращению военного сотрудничества Соединенных Штатов с Филиппинами на фоне недавнего отказа филиппинских властей от предложения Вашингтона оказать помощь в проведении операций в Южно-Китайском море. Вместе с тем участники акции призывали к прекращению поставок американского оружия Израилю.
 
ПолитикаСШАакция протестаНАТО
 
 
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