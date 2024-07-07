https://1prime.ru/20240707/nato-849889839.html
"Они в отчаянии". На Западе высказались о планах НАТО по Украине
"Они в отчаянии". На Западе высказались о планах НАТО по Украине - 07.07.2024, ПРАЙМ
"Они в отчаянии". На Западе высказались о планах НАТО по Украине
У НАТО отсутствует ясная стратегия по Украине из-за чего альянс принимает хаотичные решения. Такое мнение выразил в беседе на YouTube-канале Dialogue Works... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T14:16+0300
2024-07-07T14:16+0300
2024-07-07T14:16+0300
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. У НАТО отсутствует ясная стратегия по Украине из-за чего альянс принимает хаотичные решения. Такое мнение выразил в беседе на YouTube-канале Dialogue Works экс-советник Пентагона Теодор Постол."Я не наблюдаю у НАТО какой-либо стратегии. По-моему, они мечутся и пребывают в отчаянии", — считает он.Эксперт также отметил, что запланированный в Вашингтоне саммит Североатлантического альянса будет проходить достаточно трудно по ряду причин. Участники мероприятия будут пытаться понять, достаточно ли компетентен президент США Джо Байден хоть в каких-то вопросах и насколько он осознает ситуации, сказал Постол. Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон будет присутствовать на мероприятии уже в статусе лавы государства, полномочия которого сильно ограничены. Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц является несерьезным политиком, заключил эксперт.Саммит Североатлантического альянса должен пройти в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Высокопоставленный представитель американской администрации ранее заявил, что на мероприятии может состояться встреча Байдена с Владимиром Зеленским.
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нато, украина, членство украины в нато
Политика, НАТО, УКРАИНА, членство Украины в НАТО
"Они в отчаянии". На Западе высказались о планах НАТО по Украине
Экс-советник Пентагона Постол: у НАТО нет четкой стратегии по Украине
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ.
У НАТО отсутствует ясная стратегия по Украине из-за чего альянс принимает хаотичные решения. Такое мнение выразил в беседе на YouTube-канале
Dialogue Works экс-советник Пентагона Теодор Постол.
"Я не наблюдаю у НАТО какой-либо стратегии. По-моему, они мечутся и пребывают в отчаянии", — считает он.
Эксперт также отметил, что запланированный в Вашингтоне саммит Североатлантического альянса будет проходить достаточно трудно по ряду причин. Участники мероприятия будут пытаться понять, достаточно ли компетентен президент США Джо Байден хоть в каких-то вопросах и насколько он осознает ситуации, сказал Постол. Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон будет присутствовать на мероприятии уже в статусе лавы государства, полномочия которого сильно ограничены. Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц является несерьезным политиком, заключил эксперт.
Саммит Североатлантического альянса должен пройти в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Высокопоставленный представитель американской администрации ранее заявил, что на мероприятии может состояться встреча Байдена с Владимиром Зеленским.
У НАТО возникла новая проблема с Украиной. Виновата, конечно, Россия