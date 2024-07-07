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В НАТО не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе, пишут СМИ - 07.07.2024, ПРАЙМ
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В НАТО не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе, пишут СМИ
В НАТО не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе, пишут СМИ - 07.07.2024, ПРАЙМ
В НАТО не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе, пишут СМИ
Участники НАТО все еще не определились с формулировками в итоговой декларации запланированного саммита в Вашингтоне в части обещаний Киеву членства в... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T15:24+0300
2024-07-07T15:25+0300
политика
нато
саммит
украина
членство украины в нато
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Участники НАТО все еще не определились с формулировками в итоговой декларации запланированного саммита в Вашингтоне в части обещаний Киеву членства в организации. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на неназванные источники. Отмечается, что альянс хочет за счет формулировок признать прогресс Украины в реформах и вместе с тем смягчить ее ожидания по вступлению "рано или поздно". "Накануне саммита в Вашингтоне в этом году формулировка все еще остается предметом обсуждения, чтобы сбалансировать мнения о том, когда Украина может стать членом, как связать слова "мост", "необратимость" и "реформы", — рассказали Euractiv несколько дипломатов НАТО, которые знакомы с ходом переговоров. В публикации отмечается низкая вероятность того, что вопрос формулировок будет решен до начала саммита 9 июля. По словам знакомого ситуацией источника Euractiv, обсуждение текста декларации будет длиться до "самого последнего момента". Также отмечается со ссылкой на неназванного чиновника Госдепа США, что союзники НАТО "не рассматривают возможность отправить надлежащее приглашение" Украины в альянс. Несколько дипломатов стран НАТО, по данным Euractiv, полагают, что ткущая формулировка про "мост" осложняет обещания НАТО когда-нибудь включить Украину в альянс. "Это мило, что мы строим мосты. Однако насколько они будут стабильны?" — заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат. Саммит Североатлантического альянса должен пройти в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Высокопоставленный представитель американской администрации ранее заявил, что на мероприятии может состояться встреча Байдена с Владимиром Зеленским.
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нато, саммит, украина, членство украины в нато
Политика, НАТО, саммит, УКРАИНА, членство Украины в НАТО
15:24 07.07.2024 (обновлено: 15:25 07.07.2024)
 
В НАТО не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе, пишут СМИ

Euractiv: в НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Участники НАТО все еще не определились с формулировками в итоговой декларации запланированного саммита в Вашингтоне в части обещаний Киеву членства в организации. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на неназванные источники.
Отмечается, что альянс хочет за счет формулировок признать прогресс Украины в реформах и вместе с тем смягчить ее ожидания по вступлению "рано или поздно".
"Накануне саммита в Вашингтоне в этом году формулировка все еще остается предметом обсуждения, чтобы сбалансировать мнения о том, когда Украина может стать членом, как связать слова "мост", "необратимость" и "реформы", — рассказали Euractiv несколько дипломатов НАТО, которые знакомы с ходом переговоров.
В публикации отмечается низкая вероятность того, что вопрос формулировок будет решен до начала саммита 9 июля. По словам знакомого ситуацией источника Euractiv, обсуждение текста декларации будет длиться до "самого последнего момента".
Также отмечается со ссылкой на неназванного чиновника Госдепа США, что союзники НАТО "не рассматривают возможность отправить надлежащее приглашение" Украины в альянс. Несколько дипломатов стран НАТО, по данным Euractiv, полагают, что ткущая формулировка про "мост" осложняет обещания НАТО когда-нибудь включить Украину в альянс.
"Это мило, что мы строим мосты. Однако насколько они будут стабильны?" — заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат.
Саммит Североатлантического альянса должен пройти в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Высокопоставленный представитель американской администрации ранее заявил, что на мероприятии может состояться встреча Байдена с Владимиром Зеленским.
Киев, Украина
"Победа Москвы": Украину предупредили об ударе от европейского союзника
14:54
 
ПолитикаНАТОсаммитУКРАИНАчленство Украины в НАТО
 
 
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