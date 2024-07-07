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Моди и Путин обсудят механизмы быстрого перевода денег, прогнозируют СМИ
Моди и Путин обсудят механизмы быстрого перевода денег, прогнозируют СМИ - 07.07.2024, ПРАЙМ
Моди и Путин обсудят механизмы быстрого перевода денег, прогнозируют СМИ
Премьер Индии Нарендра Моди во время визита в Москву обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным разработку механизмов быстрого перевода денежных средств между... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T12:12+0300
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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди во время визита в Москву обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным разработку механизмов быстрого перевода денежных средств между двумя странами и использования национальных банковских карт. Такой прогноз делает издание Economic Times, ссылаясь на источники. Как ранее сообщали в канцелярии индийского премьера и Кремле, Моди прибудет в Москву вечером 8 июля для проведения 22-го ежегодного индийско-российского саммита. При этом в Министерстве иностранных дел Индии уточнили, что лидеры двух государств рассмотрят на саммите весь спектр двусторонних вопросов, включая оборону, торговлю, энергетику, науку, образование и др. По мнению Economic Times, главным вопросом в общении глав государств станет "разработка механизмов для легкого и быстрого перевода денег между двумя странами". При этом отмечается, что значение этого вопроса повысилось в связи с запретом на использование SWIFT Российской Федерацией и "беспрецедентного роста двусторонней торговли" Также издание ожидает, что лидеры обсудят предоставление туристам и студентам возможности использовать нацвалюты. Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, Economic Times сообщает, что речь, в том числе, будет идти об использовании карт RuPay в России и карт "МИР" в Индии.
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владимир путин, нарендра моди, национальные валюты
Экономика, Владимир Путин, Нарендра Моди, национальные валюты
Моди и Путин обсудят механизмы быстрого перевода денег, прогнозируют СМИ
ET: в Москве Моди и Путин могут обсудить механизм быстрого перевода денег
МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди во время визита в Москву обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным разработку механизмов быстрого перевода денежных средств между двумя странами и использования национальных банковских карт. Такой прогноз делает издание Economic Times, ссылаясь на источники.
Как ранее сообщали в канцелярии индийского премьера и Кремле, Моди прибудет в Москву вечером 8 июля для проведения 22-го ежегодного индийско-российского саммита. При этом в Министерстве иностранных дел Индии уточнили, что лидеры двух государств рассмотрят на саммите весь спектр двусторонних вопросов, включая оборону, торговлю, энергетику, науку, образование и др.
По мнению Economic Times, главным вопросом в общении глав государств станет "разработка механизмов для легкого и быстрого перевода денег между двумя странами". При этом отмечается, что значение этого вопроса повысилось в связи с запретом на использование SWIFT Российской Федерацией и "беспрецедентного роста двусторонней торговли"
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Моди
Также издание ожидает, что лидеры обсудят предоставление туристам и студентам возможности использовать нацвалюты. Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, Economic Times сообщает, что речь, в том числе, будет идти об использовании карт RuPay в России и карт "МИР" в Индии.