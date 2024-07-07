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"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара РФ по комплексам Patriot - 07.07.2024, ПРАЙМ
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"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара РФ по комплексам Patriot
"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара РФ по комплексам Patriot - 07.07.2024, ПРАЙМ
"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара РФ по комплексам Patriot
Следует перестать поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине, так как данное оружие показало свою беззащитность. Такое мнение выразил в соцсети | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T23:21+0300
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Следует перестать поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине, так как данное оружие показало свою беззащитность. Такое мнение выразил в соцсети X бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.Он подчеркнул, что "два миллиарда долларов американских налогоплательщиков испарились в результате одного удара". Дотком добавил, что ЗРК Patriot "являются приоритетными целями для россиян и беззащитны против гиперзвуковых ракет".По его словам, в Евросоюзе осталось менее сотни таких систем."Может быть, хватит бросать миллиарды в черную дыру?" — задался вопросом Дотком.В Минобороны России ранее сообщили об уничтожении расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" двух пусковых установок ЗРК Patriot в Одесской области. Кроме того, весной текущего года ведомство сообщало об уничтожении сразу нескольких этих американских систем ПВО в зоне проведения спецоперации.
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patriot, всу, ракеты, пво, сво
Вооружения, Patriot, ВСУ, ракеты, ПВО, СВО
23:21 07.07.2024
 
"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара РФ по комплексам Patriot

Дотком назвал ЗРК Patriot беззащитными против гиперзвуковых ракет после удара РФ

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские ЗРК Patriot
Американские ЗРК Patriot - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Следует перестать поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине, так как данное оружие показало свою беззащитность. Такое мнение выразил в соцсети X бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Он подчеркнул, что "два миллиарда долларов американских налогоплательщиков испарились в результате одного удара".
Дотком добавил, что ЗРК Patriot "являются приоритетными целями для россиян и беззащитны против гиперзвуковых ракет".
По его словам, в Евросоюзе осталось менее сотни таких систем.
"Может быть, хватит бросать миллиарды в черную дыру?" — задался вопросом Дотком.
В Минобороны России ранее сообщили об уничтожении расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" двух пусковых установок ЗРК Patriot в Одесской области. Кроме того, весной текущего года ведомство сообщало об уничтожении сразу нескольких этих американских систем ПВО в зоне проведения спецоперации.
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ВооруженияPatriotВСУракетыПВОСВО
 
 
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