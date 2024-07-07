https://1prime.ru/20240707/patriot-849893382.html
"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара РФ по комплексам Patriot
"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара РФ по комплексам Patriot - 07.07.2024, ПРАЙМ
"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара РФ по комплексам Patriot
Следует перестать поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине, так как данное оружие показало свою беззащитность. Такое мнение выразил в соцсети | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T23:21+0300
2024-07-07T23:21+0300
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Следует перестать поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине, так как данное оружие показало свою беззащитность. Такое мнение выразил в соцсети X бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.Он подчеркнул, что "два миллиарда долларов американских налогоплательщиков испарились в результате одного удара". Дотком добавил, что ЗРК Patriot "являются приоритетными целями для россиян и беззащитны против гиперзвуковых ракет".По его словам, в Евросоюзе осталось менее сотни таких систем."Может быть, хватит бросать миллиарды в черную дыру?" — задался вопросом Дотком.В Минобороны России ранее сообщили об уничтожении расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" двух пусковых установок ЗРК Patriot в Одесской области. Кроме того, весной текущего года ведомство сообщало об уничтожении сразу нескольких этих американских систем ПВО в зоне проведения спецоперации.
https://1prime.ru/20240707/lavrov-849889977.html
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patriot, всу, ракеты, пво, сво
Вооружения, Patriot, ВСУ, ракеты, ПВО, СВО
"Они испарились". На Западе ужаснулись после удара РФ по комплексам Patriot
Дотком назвал ЗРК Patriot беззащитными против гиперзвуковых ракет после удара РФ
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ.
Следует перестать поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине, так как данное оружие показало свою беззащитность. Такое мнение выразил в соцсети X
бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Он подчеркнул, что "два миллиарда долларов американских налогоплательщиков испарились в результате одного удара".
Дотком добавил, что ЗРК Patriot "являются приоритетными целями для россиян и беззащитны против гиперзвуковых ракет".
По его словам, в Евросоюзе осталось менее сотни таких систем.
"Может быть, хватит бросать миллиарды в черную дыру?" — задался вопросом Дотком.
В Минобороны России ранее сообщили об уничтожении расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" двух пусковых установок ЗРК Patriot в Одесской области. Кроме того, весной текущего года ведомство сообщало об уничтожении сразу нескольких этих американских систем ПВО в зоне проведения спецоперации.
Лавров рассказал об ответе России на участие США в наведении ракет ВСУ