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"Опровергла Запад". В Германии неожиданно оценили встречу Орбана и Путина - 07.07.2024, ПРАЙМ
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"Опровергла Запад". В Германии неожиданно оценили встречу Орбана и Путина
"Опровергла Запад". В Германии неожиданно оценили встречу Орбана и Путина - 07.07.2024, ПРАЙМ
"Опровергла Запад". В Германии неожиданно оценили встречу Орбана и Путина
Переговоры венгерского премьера Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным опровергли западный тезис , что с Российской Федерации нельзя вести... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T14:15+0300
2024-07-07T14:16+0300
политика
германия
виктор орбан
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Переговоры венгерского премьера Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным опровергли западный тезис , что с Российской Федерации нельзя вести переговоры. Такой вывод в своей видеоколонке, опубликованной в YouTube, сделал шеф-корреспондент немецкого издания Focus Ульрих Райц, .Он отметил, что Евросоюз "злится", ведь он еле-еле согласовал единую стратегию, гласящую, что "альтернативы военной поддержке Украины нет".На это, подчеркнул журналист, Евросоюз "согласился с большим трудом под руководством США как ведущей державы НАТО".Но премьер Венгрии, "вопреки командованию", прилетел в Россию и встретился с ее президентом Путиным, несмотря на то, что в ЕС отрицают как таковую возможность переговоров с российским лидером, констатировал Райц."Впервые сейчас опровергается то, что утверждали европейцы – естественно и очевидно, что с Путиным можно разговаривать", — заявил шеф-корреспондент Focus.В ходе встречи Путин и Орбан обсудили, в том числе, кризис на Украине. По словам премьер-министра поездка в Москву была продиктована интересами Венгрии и стремлением добиться мира.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и глава Европейского Совета Шарль выступили с заявлениями, в которых подчеркивалось, что премьер Венгрии не представляет ЕС и не имеет мандата на визит в Российскую Федерацию.
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германия, виктор орбан, владимир путин
Политика, ГЕРМАНИЯ, Виктор Орбан, Владимир Путин
14:15 07.07.2024 (обновлено: 14:16 07.07.2024)
 
"Опровергла Запад". В Германии неожиданно оценили встречу Орбана и Путина

Райц: встреча Орбана и Путина опровергла тезис Запада о переговорах с Россией

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Переговоры венгерского премьера Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным опровергли западный тезис , что с Российской Федерации нельзя вести переговоры. Такой вывод в своей видеоколонке, опубликованной в YouTube, сделал шеф-корреспондент немецкого издания Focus Ульрих Райц, .
Он отметил, что Евросоюз "злится", ведь он еле-еле согласовал единую стратегию, гласящую, что "альтернативы военной поддержке Украины нет".
На это, подчеркнул журналист, Евросоюз "согласился с большим трудом под руководством США как ведущей державы НАТО".
Но премьер Венгрии, "вопреки командованию", прилетел в Россию и встретился с ее президентом Путиным, несмотря на то, что в ЕС отрицают как таковую возможность переговоров с российским лидером, констатировал Райц.
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"Впервые сейчас опровергается то, что утверждали европейцы – естественно и очевидно, что с Путиным можно разговаривать", — заявил шеф-корреспондент Focus.
В ходе встречи Путин и Орбан обсудили, в том числе, кризис на Украине. По словам премьер-министра поездка в Москву была продиктована интересами Венгрии и стремлением добиться мира.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и глава Европейского Совета Шарль выступили с заявлениями, в которых подчеркивалось, что премьер Венгрии не представляет ЕС и не имеет мандата на визит в Российскую Федерацию.
 
ПолитикаГЕРМАНИЯВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
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