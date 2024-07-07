https://1prime.ru/20240707/pozdravlenie-849887328.html

Путин поздравил работников водного транспорта с профессиональным праздником

Путин поздравил работников водного транспорта с профессиональным праздником - 07.07.2024, ПРАЙМ

Путин поздравил работников водного транспорта с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T10:32+0300

2024-07-07T10:32+0300

2024-07-07T10:39+0300

владимир путин

водный транспорт

поздравление

https://cdnn.1prime.ru/img/84073/91/840739184_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_a975e1f145b5b985770f6e473178632c.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил, что водный транспорт - неотъемлемая часть отечественной транспортной системы, играющая важную роль в социально-экономическом развитии России, укреплении ее межрегиональных и международных связей. По словам президента, во многом благодаря компетентности работников отрасли, их энергии и нацеленности на результат строятся современные суда, увеличиваются пассажиропоток и объемы грузовых перевозок, а также "повышается качество и доступность предоставляемых услуг, совершенствуется береговая инфраструктура".При этом Путин выразил уверенность, что работники морского и речного флота будут достойно решать поставленные задачи на благо Российской Федерации.

https://1prime.ru/20240702/flot-849675292.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, водный транспорт, поздравление