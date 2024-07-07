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Путин поздравил работников водного транспорта с профессиональным праздником - 07.07.2024, ПРАЙМ
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Путин поздравил работников водного транспорта с профессиональным праздником
Путин поздравил работников водного транспорта с профессиональным праздником - 07.07.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил работников водного транспорта с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T10:32+0300
2024-07-07T10:39+0300
владимир путин
водный транспорт
поздравление
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил, что водный транспорт - неотъемлемая часть отечественной транспортной системы, играющая важную роль в социально-экономическом развитии России, укреплении ее межрегиональных и международных связей. По словам президента, во многом благодаря компетентности работников отрасли, их энергии и нацеленности на результат строятся современные суда, увеличиваются пассажиропоток и объемы грузовых перевозок, а также "повышается качество и доступность предоставляемых услуг, совершенствуется береговая инфраструктура".При этом Путин выразил уверенность, что работники морского и речного флота будут достойно решать поставленные задачи на благо Российской Федерации.
https://1prime.ru/20240702/flot-849675292.html
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владимир путин, водный транспорт, поздравление
Владимир Путин, водный транспорт, поздравление
10:32 07.07.2024 (обновлено: 10:39 07.07.2024)
 
Путин поздравил работников водного транспорта с профессиональным праздником

Путин поздравил работников водного транспорта с профессиональным праздником

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛазурный берег, Франция
Лазурный берег, Франция - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что водный транспорт - неотъемлемая часть отечественной транспортной системы, играющая важную роль в социально-экономическом развитии России, укреплении ее межрегиональных и международных связей.
По словам президента, во многом благодаря компетентности работников отрасли, их энергии и нацеленности на результат строятся современные суда, увеличиваются пассажиропоток и объемы грузовых перевозок, а также "повышается качество и доступность предоставляемых услуг, совершенствуется береговая инфраструктура".
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
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2 июля, 19:42
При этом Путин выразил уверенность, что работники морского и речного флота будут достойно решать поставленные задачи на благо Российской Федерации.
 
Владимир Путинводный транспортпоздравление
 
 
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