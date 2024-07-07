https://1prime.ru/20240707/pozdravlenie-849887328.html
Путин поздравил работников водного транспорта с профессиональным праздником
Путин поздравил работников водного транспорта с профессиональным праздником - 07.07.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил работников водного транспорта с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T10:32+0300
2024-07-07T10:32+0300
2024-07-07T10:39+0300
владимир путин
водный транспорт
поздравление
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил, что водный транспорт - неотъемлемая часть отечественной транспортной системы, играющая важную роль в социально-экономическом развитии России, укреплении ее межрегиональных и международных связей. По словам президента, во многом благодаря компетентности работников отрасли, их энергии и нацеленности на результат строятся современные суда, увеличиваются пассажиропоток и объемы грузовых перевозок, а также "повышается качество и доступность предоставляемых услуг, совершенствуется береговая инфраструктура".При этом Путин выразил уверенность, что работники морского и речного флота будут достойно решать поставленные задачи на благо Российской Федерации.
https://1prime.ru/20240702/flot-849675292.html
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владимир путин, водный транспорт, поздравление
Владимир Путин, водный транспорт, поздравление
Путин поздравил работников водного транспорта с профессиональным праздником
Путин поздравил работников водного транспорта с профессиональным праздником
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что водный транспорт - неотъемлемая часть отечественной транспортной системы, играющая важную роль в социально-экономическом развитии России, укреплении ее межрегиональных и международных связей.
По словам президента, во многом благодаря компетентности работников отрасли, их энергии и нацеленности на результат строятся современные суда, увеличиваются пассажиропоток и объемы грузовых перевозок, а также "повышается качество и доступность предоставляемых услуг, совершенствуется береговая инфраструктура".
Корабли Северного флота РФ вошли в порт Венесуэлы
При этом Путин выразил уверенность, что работники морского и речного флота будут достойно решать поставленные задачи на благо Российской Федерации.