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Под Алуштой локализовали пожар на площади 1,5 тыс "квадратах"
Под Алуштой локализовали пожар на площади 1,5 тыс "квадратах" - 07.07.2024, ПРАЙМ
Под Алуштой локализовали пожар на площади 1,5 тыс "квадратах"
Пожар в Крыму, где под Алуштой загорелась газовая труба, локализовали, по предварительным данным, на площади 1,5 тыс. кв. м. метров, передает пресс-служба МЧС... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T06:41+0300
2024-07-07T06:41+0300
2024-07-07T06:41+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Пожар в Крыму, где под Алуштой загорелась газовая труба, локализовали, по предварительным данным, на площади 1,5 тыс. кв. м. метров, передает пресс-служба МЧС РФ. По сообщению пресс-службы, "огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Крыму, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров". Вчера вечером под Алуштой загорелся газораспределитель. Как заявила руководитель администрации Алушты Галина Огнева, возгорание произошло в лесистой местности, поэтому огонь не угрожает жилым домам. При этом в ряде населенных пунктов в связи с пожаром приостановили газоснабжение. Позднее на ликвидацию ЧП была направлена дополнительная группировка МЧС. В тушении пожара участвуют свыше 50 человек и 14 единиц техники. Как сообщают спасатели, в результате ЧП разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив.
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Происшествия, РОССИЯ, КРЫМ, пожар
Под Алуштой локализовали пожар на площади 1,5 тыс "квадратах"
Под Алуштой локализовали пожар на газораспределителе на площади 1,5 тыс кв. м
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Пожар в Крыму, где под Алуштой загорелась газовая труба, локализовали, по предварительным данным, на площади 1,5 тыс. кв. м. метров, передает пресс-служба МЧС РФ.
По сообщению пресс-службы, "огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Крыму, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров".
Вчера вечером под Алуштой загорелся газораспределитель. Как заявила руководитель администрации Алушты Галина Огнева, возгорание произошло в лесистой местности, поэтому огонь не угрожает жилым домам. При этом в ряде населенных пунктов в связи с пожаром приостановили газоснабжение.
В МЧС сообщили о распространении лесного пожара в Забайкалье
Позднее на ликвидацию ЧП была направлена дополнительная группировка МЧС. В тушении пожара участвуют свыше 50 человек и 14 единиц техники. Как сообщают спасатели, в результате ЧП разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив.