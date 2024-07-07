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Под Алуштой локализовали пожар на площади 1,5 тыс "квадратах"

Под Алуштой локализовали пожар на площади 1,5 тыс "квадратах" - 07.07.2024, ПРАЙМ

Под Алуштой локализовали пожар на площади 1,5 тыс "квадратах"

Пожар в Крыму, где под Алуштой загорелась газовая труба, локализовали, по предварительным данным, на площади 1,5 тыс. кв. м. метров, передает пресс-служба МЧС... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T06:41+0300

2024-07-07T06:41+0300

2024-07-07T06:41+0300

происшествия

россия

крым

пожар

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Пожар в Крыму, где под Алуштой загорелась газовая труба, локализовали, по предварительным данным, на площади 1,5 тыс. кв. м. метров, передает пресс-служба МЧС РФ. По сообщению пресс-службы, "огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Крыму, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров". Вчера вечером под Алуштой загорелся газораспределитель. Как заявила руководитель администрации Алушты Галина Огнева, возгорание произошло в лесистой местности, поэтому огонь не угрожает жилым домам. При этом в ряде населенных пунктов в связи с пожаром приостановили газоснабжение. Позднее на ликвидацию ЧП была направлена дополнительная группировка МЧС. В тушении пожара участвуют свыше 50 человек и 14 единиц техники. Как сообщают спасатели, в результате ЧП разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив.

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россия, крым, пожар