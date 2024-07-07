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Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракеты Storm Shadow
Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракеты Storm Shadow - 07.07.2024, ПРАЙМ
Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракеты Storm Shadow
Специалисты РФ исследовали кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow/SCALP, которые Европа поставляет Киеву. В результате исследования были определены... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T08:42+0300
2024-07-07T08:42+0300
2024-07-07T08:47+0300
вооружения
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Специалисты РФ исследовали кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow/SCALP, которые Европа поставляет Киеву. В результате исследования были определены глубина пробития и дальность срабатывания боевой части над поверхностью земли. Об этом рассказал инженер, специалист по работе с вооружением.Кумулятивная часть указанной ракеты - это цилиндр, который в длину и в диаметре составляет коло полуметра. Носовая часть выглядит, как воронка, направленная внутрь корпуса."Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP. Головная часть - колпак, потом - первичный заряд и потом - основная боевая часть, рассказывает военный инженер. - Он необходим для первичного пробития препятствия… Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв. Мы понимаем глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности, какие применяются датчики цели и возможную глубину пробития".
https://1prime.ru/20240618/rakety-849262523.html
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россия, storm shadow, исследование
Вооружения, РОССИЯ, Storm Shadow, исследование
Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракеты Storm Shadow
Специалист: в России изучили кумулятивную часть ракеты Storm Shadow
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Специалисты РФ исследовали кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow/SCALP, которые Европа поставляет Киеву. В результате исследования были определены глубина пробития и дальность срабатывания боевой части над поверхностью земли. Об этом рассказал инженер, специалист по работе с вооружением.
Кумулятивная часть указанной ракеты - это цилиндр, который в длину и в диаметре составляет коло полуметра. Носовая часть выглядит, как воронка, направленная внутрь корпуса.
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"Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP. Головная часть - колпак, потом - первичный заряд и потом - основная боевая часть, рассказывает военный инженер. - Он необходим для первичного пробития препятствия… Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв. Мы понимаем глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности, какие применяются датчики цели и возможную глубину пробития".