https://1prime.ru/20240707/raketa-849885640.html

Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракеты Storm Shadow

Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракеты Storm Shadow - 07.07.2024, ПРАЙМ

Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракеты Storm Shadow

Специалисты РФ исследовали кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow/SCALP, которые Европа поставляет Киеву. В результате исследования были определены... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T08:42+0300

2024-07-07T08:42+0300

2024-07-07T08:47+0300

вооружения

россия

storm shadow

исследование

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Специалисты РФ исследовали кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow/SCALP, которые Европа поставляет Киеву. В результате исследования были определены глубина пробития и дальность срабатывания боевой части над поверхностью земли. Об этом рассказал инженер, специалист по работе с вооружением.Кумулятивная часть указанной ракеты - это цилиндр, который в длину и в диаметре составляет коло полуметра. Носовая часть выглядит, как воронка, направленная внутрь корпуса."Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP. Головная часть - колпак, потом - первичный заряд и потом - основная боевая часть, рассказывает военный инженер. - Он необходим для первичного пробития препятствия… Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв. Мы понимаем глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности, какие применяются датчики цели и возможную глубину пробития".

https://1prime.ru/20240618/rakety-849262523.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, storm shadow, исследование