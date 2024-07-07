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Нельзя закончить, можно прекратить. Скверные истории при ремонте квартиры

Нельзя закончить, можно прекратить. Скверные истории при ремонте квартиры - 07.07.2024, ПРАЙМ

Нельзя закончить, можно прекратить. Скверные истории при ремонте квартиры

К чему надо быть готовыми при ремонте квартиры, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T03:03+0300

2024-07-07T03:03+0300

2024-07-07T03:03+0300

эксклюзив

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. К чему надо быть готовыми при ремонте квартиры, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия" Антон Палюлин.Самая частая проблема - несоблюдение сроков. В этом случае юрист советует направить исполнителю письмо с указанием на задержку и попросить завершить ремонт как можно скорее. Следует подписать акт об оказанных услугах той датой, когда ремонт был действительно завершен."Вы можете осуществить самозащиту права: удержать из вознаграждения исполнителя сумму в размере 3% от стоимости просроченного этапа работ за каждый день просрочки (п.5 ст.28 Закона о защите прав потребителей)”, - поясняет эксперт.Если вознаграждение было выплачено авансом, можно обратиться в суд, не соблюдая досудебный претензионный порядок.Также на рабочих могут поступать жалобы от соседей в связи с несоблюдением режима тишины: с 21 до 8 часов по будням, с 22 по 10 часов в выходные и нерабочие праздничные дни, с 13 до 15 часов каждый день. “Важно проинструктировать рабочую бригаду о соблюдении распорядка труда и отдыха - в противном случае ей грозит штраф”, - советует Палюлин.Иногда в ходе ремонта выясняется, что рабочие делают совсем не то, что требовалось от них по договору, смете и дизайн-проекту. Например, положили узорную плитку в хаотичном порядке. В этом случае, согласно ст. 29 Закона о защите прав потребителей, заказчик вправе потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков либо соответствующего уменьшения стоимости.По результатам проведенных работ - в конце каждого этапа, а также по итогам всех произведенных работ - подписывается акт. Если в ходе производства ремонтных работ объект был поврежден либо работа была выполнена с повреждениями (сколота плитка, порваны обои, разбита раковина), в акте это указывается.“Заказчик, принявший работу без указания на явные недостатки, которые можно обнаружить невооруженным глазом, не имея специальных познаний в строительном деле, лишается права ссылаться на них в дальнейшем”, - объясняет Палюлин. Исполнитель, не оспоривший зафиксированные повреждения или недоделки, обязан компенсировать их заказчику в натуре, произведя ремонт поломанных вещей, либо деньгами по соглашению сторон или на основании независимой экспертной оценки.В случае любых разногласий между заказчиком и исполнителем по вопросам ремонта заинтересованная сторона обращается в суд. Если ремонт производился для личных нужд и не связан с предпринимательской деятельностью, то заказчик действует как потребитель: не уплачивает государственную пошлину за рассмотрение дела при иске до 1 миллиона рублей. Он также вправе требовать компенсацию морального вреда и штраф в размере 50 процентов от взысканных судом сумм по Закону о защите прав потребителей.

https://1prime.ru/20240527/remont-848528678.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, ремонт, квартиры