https://1prime.ru/20240707/restorany-849886978.html

Рестораны РФ снова могут получить сертификат аутентичной итальянской кухни

Рестораны РФ снова могут получить сертификат аутентичной итальянской кухни - 07.07.2024, ПРАЙМ

Рестораны РФ снова могут получить сертификат аутентичной итальянской кухни

Российские рестораны, пиццерии и производители мороженого снова могут получить сертификат "Итальяниссимо", который говорит о том, что их продукция является... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T10:07+0300

2024-07-07T10:07+0300

2024-07-07T10:08+0300

экономика

рестораны

сертификаты

https://cdnn.1prime.ru/img/77337/73/773377363_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_7febe4a3cb9cda75d9cb7d88142e2ea2.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российские рестораны, пиццерии и производители мороженого снова могут получить сертификат "Итальяниссимо", который говорит о том, что их продукция является аутентично итальянской, первые дипломы уже разослали, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо. "Мы решили заново выпускать дипломы для ресторанов, производителей мороженого, пиццерий, которые производят по определенному протоколу. Можно считать, что они производят и готовят, как в Италии… Мы эти сертификаты выдали. В понедельник начали рассылать всем нашим членам и не-членам, которые имеют рестораны, пиццерии или производят мороженое", - сказал Пелаццо в беседе с агентством. Он рассказал, что раньше в торговой палате выдавали их по поручению итальянского правительства. "Мы будем продолжать выдавать эти сертификаты. Это очень востребованные сертификаты в России, поскольку дают преимущество: рестораны, которые имеют его, для них это дополнительная реклама… Сертификат называется "Итальяниссимо", - уточнил глава торгпалаты. Пелаццо отметил, что в Италии заинтересованы в подобной сертификации. "Мы тоже заинтересованы, что россияне кушают в ресторанах, которые готовят, будто в Италии. Не просто подделка итальянской кухни", - заявил глава торгпалаты. Он объяснил, что есть определенные критерии для получения диплома, такие как ингредиенты и количество вин в меню. "Очень часто вы видите, что в ресторане предусмотрено 200 разных бутылок вин, а потом говорят после заказа, что этого нет, осталось две бутылки. Люди готовы платить, чтобы иметь возможность выбора", - сказал глава торгпалаты. Он сообщил, что ИРТП нанимает специалистов, которые оценивают соответствие ресторана, пиццерии или производителя мороженого критериям. "Это вкусная работа, но важно хорошо её делать. Потом клиенты сравнивают", - заявил Пелаццо. По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее он сообщал, что почти половина экспорта из Италии в Россию не попадает под санкции, в частности, вино, обувь и предметы моды. Пелаццо отмечал, что поставки товаров из Италии в Россию раньше составляли 4% от всего национального экспорта, а в 2023 году этот показатель упал до 0,9%.

https://1prime.ru/20240617/sushi-849246002.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рестораны, сертификаты