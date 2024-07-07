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Никто не говорил об Украине в НАТО через десять лет, заявил Столтенберг
Никто не говорил об Украине в НАТО через десять лет, заявил Столтенберг - 07.07.2024, ПРАЙМ
Никто не говорил об Украине в НАТО через десять лет, заявил Столтенберг
Никто не говорил, что Украина будет принята в Североатлантический альянс через десять лет, заявил в интервью телеканалу CBS генеральный секретарь НАТО Йенс... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T19:57+0300
2024-07-07T19:57+0300
2024-07-07T20:05+0300
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ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Никто не говорил, что Украина будет принята в Североатлантический альянс через десять лет, заявил в интервью телеканалу CBS генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг."Никто конкретно про десять лет не говорил, но очевидно, что принятие Украины — это очень серьезный вопрос... Самое важное, что нам надо делать, — это наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу", — сказал он. Генсек добавил, что победа Киева в конфликте является предварительным условием "любого будущего членства для Украины" в альянсе. По словам Столтенберга, для переговорного урегулирования конфликта с выходом на "устойчивый и справедливый мир" необходимо продолжать широкую военную поддержку Киева. На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне утвердят решения о создании объединенного командования в Германии для координации помощи Украине, организации "логистических хабов в восточной части альянса" и подготовке украинских сил, сообщил генсек.
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нато, украина, членство украины в нато
Политика, НАТО, УКРАИНА, членство Украины в НАТО
Никто не говорил об Украине в НАТО через десять лет, заявил Столтенберг
Столтенберг: никто не говорил, что Украину примут в НАТО через десять лет
ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Никто не говорил, что Украина будет принята в Североатлантический альянс через десять лет, заявил в интервью телеканалу CBS генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Никто конкретно про десять лет не говорил, но очевидно, что принятие Украины — это очень серьезный вопрос... Самое важное, что нам надо делать, — это наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу", — сказал он.
Генсек добавил, что победа Киева в конфликте является предварительным условием "любого будущего членства для Украины" в альянсе.
По словам Столтенберга, для переговорного урегулирования конфликта с выходом на "устойчивый и справедливый мир" необходимо продолжать широкую военную поддержку Киева.
На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне утвердят решения о создании объединенного командования в Германии для координации помощи Украине, организации "логистических хабов в восточной части альянса" и подготовке украинских сил, сообщил генсек.
"Они в отчаянии". На Западе высказались о планах НАТО по Украине