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"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому - 07.07.2024, ПРАЙМ
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"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому
"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому - 07.07.2024, ПРАЙМ
"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому
Владимир Зеленский ищет возможность замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Такое мнение он выразил в... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T17:29+0300
2024-07-07T17:30+0300
политика
украина
александр сырский
владимир зеленский
замена
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ищет возможность замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Справедливо или нет, но его обвинят (в провалах ВСУ — ред.). Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то", — полагает эксперт.Джонсон также обратил внимание на совершенный Сырским ряд тактических ошибок, в том числе недостаточное укрепление линии обороны в Харьковской области перед наступлением Вооруженных сил РФ.Кроме того, он отметил, что Сырский более не располагает необходимым количеством солдат для сдерживания российских войск.Ранее Сырский назвал комплектование ВСУ мотивированными кадрами, а также обеспечение украинской армии современными комплексами радиоэлектронной борьбы проблемными вопросами.
https://1prime.ru/20240707/vsu-849890960.html
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украина, александр сырский, владимир зеленский, замена
Политика, УКРАИНА, Александр Сырский, Владимир Зеленский, замена
17:29 07.07.2024 (обновлено: 17:30 07.07.2024)
 
"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский намерен заменить Сырского

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ищет возможность замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Справедливо или нет, но его обвинят (в провалах ВСУ — ред.). Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то", — полагает эксперт.
Джонсон также обратил внимание на совершенный Сырским ряд тактических ошибок, в том числе недостаточное укрепление линии обороны в Харьковской области перед наступлением Вооруженных сил РФ.
Кроме того, он отметил, что Сырский более не располагает необходимым количеством солдат для сдерживания российских войск.
Ранее Сырский назвал комплектование ВСУ мотивированными кадрами, а также обеспечение украинской армии современными комплексами радиоэлектронной борьбы проблемными вопросами.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
"Крупное поражение": в Германии бьют тревогу из-за положения ВСУ
16:02
 
ПолитикаУКРАИНААлександр СырскийВладимир Зеленскийзамена
 
 
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