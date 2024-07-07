https://1prime.ru/20240707/syrskiy-849891640.html
"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому
"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому - 07.07.2024, ПРАЙМ
"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому
Владимир Зеленский ищет возможность замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Такое мнение он выразил в... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T17:29+0300
2024-07-07T17:29+0300
2024-07-07T17:30+0300
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владимир зеленский
замена
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ищет возможность замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Справедливо или нет, но его обвинят (в провалах ВСУ — ред.). Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то", — полагает эксперт.Джонсон также обратил внимание на совершенный Сырским ряд тактических ошибок, в том числе недостаточное укрепление линии обороны в Харьковской области перед наступлением Вооруженных сил РФ.Кроме того, он отметил, что Сырский более не располагает необходимым количеством солдат для сдерживания российских войск.Ранее Сырский назвал комплектование ВСУ мотивированными кадрами, а также обеспечение украинской армии современными комплексами радиоэлектронной борьбы проблемными вопросами.
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украина, александр сырский, владимир зеленский, замена
Политика, УКРАИНА, Александр Сырский, Владимир Зеленский, замена
"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский намерен заменить Сырского
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский ищет возможность замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
.
"Справедливо или нет, но его обвинят (в провалах ВСУ — ред.). Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то", — полагает эксперт.
Джонсон также обратил внимание на совершенный Сырским ряд тактических ошибок, в том числе недостаточное укрепление линии обороны в Харьковской области перед наступлением Вооруженных сил РФ.
Кроме того, он отметил, что Сырский более не располагает необходимым количеством солдат для сдерживания российских войск.
Ранее Сырский назвал комплектование ВСУ мотивированными кадрами, а также обеспечение украинской армии современными комплексами радиоэлектронной борьбы проблемными вопросами.
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