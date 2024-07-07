https://1prime.ru/20240707/syrskiy-849891640.html

"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому

"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому - 07.07.2024, ПРАЙМ

"Его обвинят": в США раскрыли, что Зеленский готовит Сырскому

Владимир Зеленский ищет возможность замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Такое мнение он выразил в... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T17:29+0300

2024-07-07T17:29+0300

2024-07-07T17:30+0300

политика

украина

александр сырский

владимир зеленский

замена

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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ищет возможность замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Справедливо или нет, но его обвинят (в провалах ВСУ — ред.). Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то", — полагает эксперт.Джонсон также обратил внимание на совершенный Сырским ряд тактических ошибок, в том числе недостаточное укрепление линии обороны в Харьковской области перед наступлением Вооруженных сил РФ.Кроме того, он отметил, что Сырский более не располагает необходимым количеством солдат для сдерживания российских войск.Ранее Сырский назвал комплектование ВСУ мотивированными кадрами, а также обеспечение украинской армии современными комплексами радиоэлектронной борьбы проблемными вопросами.

https://1prime.ru/20240707/vsu-849890960.html

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украина, александр сырский, владимир зеленский, замена