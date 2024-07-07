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Торговая палата: многие компании из Италии хотят торговать в России - 07.07.2024, ПРАЙМ
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Торговая палата: многие компании из Италии хотят торговать в России
Торговая палата: многие компании из Италии хотят торговать в России - 07.07.2024, ПРАЙМ
Торговая палата: многие компании из Италии хотят торговать в России
Многие итальянские компании готовы продолжать работать в России, но они хотят торговать в евро, Итало-российская торговая палата (ИРТП) помогает им искать... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T11:17+0300
2024-07-07T11:17+0300
экономика
торговля
россия
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Многие итальянские компании готовы продолжать работать в России, но они хотят торговать в евро, Итало-российская торговая палата (ИРТП) помогает им искать банки, которые смогут проводить такие платежи, заявил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо. "В Италии не все итальянцы готовы получать платежи в юанях или других валютах. Большинство итальянских компаний готово продолжать работать, если они получают в евро. А также не хотят попасть под санкции", - сказал Пелаццо в беседе с агентством. Он добавил, что торговая палата помогает найти банки-партнеров для компаний. "Мы предлагаем нашим членам обращаться к этим банкам, делимся контактами, чтобы эти компании смогли напрямую к ним обращаться и оперативно решать проблемы, совершать платежи", - отметил он, уточнив, что платежи осуществляются в евро. По его словам, есть и трудности: банки, которые очень осторожно подходили к сделкам раньше, сейчас стали еще более осторожными. По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее он сообщал, что почти половина экспорта из Италии в Россию не попадает под санкции, в частности, вино, обувь и предметы моды. Пелаццо отмечал, что поставки товаров из Италии в Россию раньше составляли 4% от всего национального экспорта, а в 2023 году этот показатель упал до 0,9%. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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торговля, россия
Экономика, торговля, РОССИЯ
11:17 07.07.2024
 
Торговая палата: многие компании из Италии хотят торговать в России

Торгпалата: многие итальянские компании хотят торговать в России, но в евро

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Риме
Собор Святого Петра в Риме - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Многие итальянские компании готовы продолжать работать в России, но они хотят торговать в евро, Итало-российская торговая палата (ИРТП) помогает им искать банки, которые смогут проводить такие платежи, заявил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо.
"В Италии не все итальянцы готовы получать платежи в юанях или других валютах. Большинство итальянских компаний готово продолжать работать, если они получают в евро. А также не хотят попасть под санкции", - сказал Пелаццо в беседе с агентством.
Он добавил, что торговая палата помогает найти банки-партнеров для компаний.
"Мы предлагаем нашим членам обращаться к этим банкам, делимся контактами, чтобы эти компании смогли напрямую к ним обращаться и оперативно решать проблемы, совершать платежи", - отметил он, уточнив, что платежи осуществляются в евро.
По его словам, есть и трудности: банки, которые очень осторожно подходили к сделкам раньше, сейчас стали еще более осторожными.
По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее он сообщал, что почти половина экспорта из Италии в Россию не попадает под санкции, в частности, вино, обувь и предметы моды. Пелаццо отмечал, что поставки товаров из Италии в Россию раньше составляли 4% от всего национального экспорта, а в 2023 году этот показатель упал до 0,9%.
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10:07
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
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