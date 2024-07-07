https://1prime.ru/20240707/torgovlya-849888037.html

Торговая палата: многие компании из Италии хотят торговать в России

Торговая палата: многие компании из Италии хотят торговать в России - 07.07.2024, ПРАЙМ

Торговая палата: многие компании из Италии хотят торговать в России

Многие итальянские компании готовы продолжать работать в России, но они хотят торговать в евро, Итало-российская торговая палата (ИРТП) помогает им искать... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T11:17+0300

2024-07-07T11:17+0300

2024-07-07T11:17+0300

экономика

торговля

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82890/20/828902032_0:86:3339:1964_1920x0_80_0_0_4395dc70161386fa2708ed931df8a795.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Многие итальянские компании готовы продолжать работать в России, но они хотят торговать в евро, Итало-российская торговая палата (ИРТП) помогает им искать банки, которые смогут проводить такие платежи, заявил РИА Новости глава палаты Фердинандо Пелаццо. "В Италии не все итальянцы готовы получать платежи в юанях или других валютах. Большинство итальянских компаний готово продолжать работать, если они получают в евро. А также не хотят попасть под санкции", - сказал Пелаццо в беседе с агентством. Он добавил, что торговая палата помогает найти банки-партнеров для компаний. "Мы предлагаем нашим членам обращаться к этим банкам, делимся контактами, чтобы эти компании смогли напрямую к ним обращаться и оперативно решать проблемы, совершать платежи", - отметил он, уточнив, что платежи осуществляются в евро. По его словам, есть и трудности: банки, которые очень осторожно подходили к сделкам раньше, сейчас стали еще более осторожными. По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее он сообщал, что почти половина экспорта из Италии в Россию не попадает под санкции, в частности, вино, обувь и предметы моды. Пелаццо отмечал, что поставки товаров из Италии в Россию раньше составляли 4% от всего национального экспорта, а в 2023 году этот показатель упал до 0,9%. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20240707/restorany-849886978.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торговля, россия