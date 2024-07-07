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Сын Трампа заявил, что намерен развивать бизнес на Ближнем Востоке - 07.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240707/tramp-849892024.html
Сын Трампа заявил, что намерен развивать бизнес на Ближнем Востоке
Сын Трампа заявил, что намерен развивать бизнес на Ближнем Востоке - 07.07.2024, ПРАЙМ
Сын Трампа заявил, что намерен развивать бизнес на Ближнем Востоке
Сын бывшего главы Белого дома Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что намерен развивать бизнес на Ближнем Востоке. | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T17:40+0300
2024-07-07T17:40+0300
политика
дональд трамп
бизнес
сын
ближний восток
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Сын бывшего главы Белого дома Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что намерен развивать бизнес на Ближнем Востоке. В интервью британскому изданию Financial Times он рассказал о проектах строительства гостиничного комплекса в Омане и небоскреба в саудовской Джидде. "Мы определенно будем заниматься другими проектами в этом регионе. В этом регионе наблюдается бурный рост, и он не прекратится в ближайшее время", — отметил Трамп-младший. По его словам, в регионе будут заключаться долгосрочные контракты сроком на 25-30 лет в регионе. Financial Times также сообщила, что Трамп-старший в случае возвращения в Белый дом рискует стать зависимым от иностранного влияния. Отвечая на вопрос издания, не приведет ли это к конфликту интересов, Трамп-младший сказал, что на данный момент нет и отметил, что "не имеет дел с иностранными правительствами" и его отец "не у власти". Эрик Трамп добавил, что, если его отец вернется в Белый дом, компания оценит влияние бизнеса на политику.
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дональд трамп, бизнес, сын, ближний восток
Политика, Дональд Трамп, Бизнес, сын, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
17:40 07.07.2024
 
Сын Трампа заявил, что намерен развивать бизнес на Ближнем Востоке

FT: сын Трампа Эрик рассказал, как планирует развивать бизнес на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкСын Дональда Трампа Эрик Трамп
Сын Дональда Трампа Эрик Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Сын бывшего главы Белого дома Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что намерен развивать бизнес на Ближнем Востоке.
В интервью британскому изданию Financial Times он рассказал о проектах строительства гостиничного комплекса в Омане и небоскреба в саудовской Джидде.
"Мы определенно будем заниматься другими проектами в этом регионе. В этом регионе наблюдается бурный рост, и он не прекратится в ближайшее время", — отметил Трамп-младший.
По его словам, в регионе будут заключаться долгосрочные контракты сроком на 25-30 лет в регионе.
Financial Times также сообщила, что Трамп-старший в случае возвращения в Белый дом рискует стать зависимым от иностранного влияния.
Отвечая на вопрос издания, не приведет ли это к конфликту интересов, Трамп-младший сказал, что на данный момент нет и отметил, что "не имеет дел с иностранными правительствами" и его отец "не у власти". Эрик Трамп добавил, что, если его отец вернется в Белый дом, компания оценит влияние бизнеса на политику.
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