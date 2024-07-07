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СМИ сравнили цены на отдых в Турции с другими странами

СМИ сравнили цены на отдых в Турции с другими странами - 07.07.2024, ПРАЙМ

СМИ сравнили цены на отдых в Турции с другими странами

Стоимость отдыха в Турции и за ее пределами достигла почти одинакового уровня, граждане страны предпочитают местным курортам Эгейские острова Греции из-за... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T11:50+0300

2024-07-07T11:50+0300

2024-07-07T11:52+0300

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АНКАРА, 7 июл - ПРАЙМ. Стоимость отдыха в Турции и за ее пределами достигла почти одинакового уровня, граждане страны предпочитают местным курортам Эгейские острова Греции из-за необычайно высоких цен на отдых внутри Турции, пишет газета Aydınlık. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что годовая инфляция в Турции в сентябре достигнет уровня ниже 50%. "Стоимость жизни (в Турции - ред.) также ударила по туристическому сектору. Особенно отечественные туристы предпочитают заграницу в качестве маршрута для отдыха. Среди таких маршрутов отдыха привлекают внимание восточные Эгейские острова. Особенно после того, как Греция открыла визовый режим (для граждан Турции - ред.) начался приток туристов из Турции в Грецию. Число турецких туристов, отправляющихся на Восточные Эгейские острова, увеличилось на 163 процента по сравнению с предыдущим годом", - пишет издание. Уточняется, что основной причиной сложившейся ситуации является высокая стоимость жизни в Турции. "Представители туристического сектора отметили, что стоимость отдыха в Турции и за рубежом достигла практически одинакового уровня. Они подчеркнули, что для того, чтобы привлечь аппетиты отечественных туристов обратно в страну, необходимо усилить проверки и предотвратить непомерный рост цен", - отмечает газета. "Стоимость жизни в Турции необычайно высока и необъяснима. Все подорожало на 100 процентов: и потребительские товары, и жилье, и транспорт. Никто не понимает, почему происходит этот рост. Правительство должно остановить эту тенденцию. Если наша страна будет такой дорогой, отечественные туристы будут искать другие места отдыха. Если число турков, отправляющихся в Грецию, увеличивается на 160 процентов, то единственная причина - высокая стоимость… Необходимо взять под контроль торговцев. Этикетки должны быть взяты под контроль. Меню должны быть под контролем. Такую стоимость жизни нужно предотвратить", - заявил изданию член правления Ассоциации турецких туристических агентств Хасан Эрдем. Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год - до 71,6% с 75,45% в мае, в месячном выражении рост цен составил 1,64%, сообщил в среду Институт статистики страны (TUIK). В последний раз замедление годовой инфляции в Турции фиксировали в июне прошлого года - тогда она составила 38,21% против 39,6% в мае. После этого инфляция лишь ускорялась: показатель нынешнего мая в 75,45% стал максимальным с ноября 2022 года.

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отдых в турции, цены