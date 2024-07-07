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Турецкие власти ожидают быстрых темпов снижения инфляции летом - 07.07.2024, ПРАЙМ
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Турецкие власти ожидают быстрых темпов снижения инфляции летом
Турецкие власти ожидают быстрых темпов снижения инфляции летом - 07.07.2024, ПРАЙМ
Турецкие власти ожидают быстрых темпов снижения инфляции летом
Годовая инфляция в Турции будет снижаться гораздо быстрее в июле и августе, сообщил вице-президент страны Джевдет Йылмаз. | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T19:49+0300
2024-07-07T19:49+0300
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АНКАРА, 7 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции будет снижаться гораздо быстрее в июле и августе, сообщил вице-президент страны Джевдет Йылмаз. Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год - до 71,6% с 75,45% в мае, в месячном выражении рост цен составил 1,64%, сообщил в среду Институт статистики страны (TUIK). В последний раз замедление годовой инфляции в Турции фиксировали в июне прошлого года - тогда она составила 38,21% против 39,6% в мае. После этого инфляция лишь ускорялась: показатель нынешнего мая в 75,45% стал максимальным с ноября 2022 года. "Годовая инфляция снизилась на 3,8 пункта, до 71,6. Когда наступят июль и август, вы увидите, что годовая инфляция будет снижаться гораздо быстрее. Вы увидите, что инфляция снизится примерно до 60% в июле и до 50% в августе", - приводит его слова газета Akşam. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил надежду на то, что годовая инфляция в Турции в сентябре достигнет уровня ниже 50%. Власти страны в лице президента и главы Центробанка Турции ранее неоднократно заявляли, что ожидают пика инфляции в мае, а с июня рассчитывают на ее быстрое снижение. Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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турция, экономика турции, инфляция в турции
Экономика, ТУРЦИЯ, экономика Турции, инфляция в Турции
19:49 07.07.2024
 
Турецкие власти ожидают быстрых темпов снижения инфляции летом

Йылмаз: годовая инфляция в Турции будет снижаться быстрее в июле и августе

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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АНКАРА, 7 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции будет снижаться гораздо быстрее в июле и августе, сообщил вице-президент страны Джевдет Йылмаз.
Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год - до 71,6% с 75,45% в мае, в месячном выражении рост цен составил 1,64%, сообщил в среду Институт статистики страны (TUIK). В последний раз замедление годовой инфляции в Турции фиксировали в июне прошлого года - тогда она составила 38,21% против 39,6% в мае. После этого инфляция лишь ускорялась: показатель нынешнего мая в 75,45% стал максимальным с ноября 2022 года.
"Годовая инфляция снизилась на 3,8 пункта, до 71,6. Когда наступят июль и август, вы увидите, что годовая инфляция будет снижаться гораздо быстрее. Вы увидите, что инфляция снизится примерно до 60% в июле и до 50% в августе", - приводит его слова газета Akşam.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил надежду на то, что годовая инфляция в Турции в сентябре достигнет уровня ниже 50%.
Власти страны в лице президента и главы Центробанка Турции ранее неоднократно заявляли, что ожидают пика инфляции в мае, а с июня рассчитывают на ее быстрое снижение. Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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