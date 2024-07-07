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"Победа Москвы": Украину предупредили об ударе от европейского союзника

"Победа Москвы": Украину предупредили об ударе от европейского союзника - 07.07.2024, ПРАЙМ

"Победа Москвы": Украину предупредили об ударе от европейского союзника

Любой итог второго тура парламентских выборов во Франции приведет к уменьшению объемов оказания помощи Киеву, пишет британское издание The Independent. | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T14:54+0300

2024-07-07T14:54+0300

2024-07-07T14:54+0300

политика

франция

украина

парламентские выборы

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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Любой итог второго тура парламентских выборов во Франции приведет к уменьшению объемов оказания помощи Киеву, пишет британское издание The Independent."Даже при самом лучшем сценарии помощь Франции Украине, скорее всего, пострадает, и трудно представить, что любой из результатов может быть чем-то иным, как победой Москвы", — говорится в публикации.По мнению автора материала, есть два варианта развития событий: премьерский пост во Франции может занять крайне правый политик либо парламент будет находиться в подвешенном состоянии между фракциями "Возрождение" и "Национальное объединение". Отмечается, что если премьер-министром станет Жордан Барделла, то Франция прекратит передавать Киеву большие объемы дальнобойного оружия и никогда не направит в зону конфликта свои войска. При втором же варианте французский парламент станет парализованным во внешнеполитических вопросах.Во Франции в воскресенье начали работать избирательные участки для голосования во втором, итоговом, туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента Франции. В результате них станет известно, будет ли партия "Национальное объединение" ведущей силой в парламенте и займет ли ее лидер Жордан Барделла пост премьера.

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франция, украина, парламентские выборы