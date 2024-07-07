https://1prime.ru/20240707/uran-849892723.html
The Economist: в мире нарастает урановая лихорадка
The Economist: в мире нарастает урановая лихорадка - 07.07.2024, ПРАЙМ
The Economist: в мире нарастает урановая лихорадка
Продолжающийся украинский конфликт, а также санкции Запада, стали причиной критической зависимости Европы от российских нефти и газа. Страны заняты поиском... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T18:56+0300
2024-07-07T18:56+0300
2024-07-07T18:56+0300
энергетика
европа
россия
казахстан
производство урана
поставки урана
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Продолжающийся украинский конфликт, а также санкции Запада, стали причиной критической зависимости Европы от российских нефти и газа. Страны заняты поиском новых источников энергии. Данную роль вскоре может взять на себя уран. Об этом сообщило британское издание The Economist.Согласно публикации, к 2030 году ожидается увеличение производства урана до 75 тысяч тонн. При этом стоимость данного сырья возросла в пять раз в течение всего нескольких лет.Отмечается, что у сторонников ядерной энергетики на Западе возникла проблема. Дело в том, что главным производителем урана является Казахстан, имеющий долю в 43% от мирового экспорта, а его основные союзники — Россия и Китай. Причем Москва контролирует 25% добычи урана в стране.В материале The Economist также говорится, что РФ активно укрепляет сотрудничество с Казахстаном в сфере ядерной энергетики и уже возводит там АЭС.
https://1prime.ru/20240706/uran-849874103.html
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европа, россия, казахстан, производство урана, поставки урана
Энергетика, ЕВРОПА, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, производство урана, поставки урана
The Economist: в мире нарастает урановая лихорадка
The Economist сообщил о нарастании урановой лихорадки в мире
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ.
Продолжающийся украинский конфликт, а также санкции Запада, стали причиной критической зависимости Европы от российских нефти и газа. Страны заняты поиском новых источников энергии. Данную роль вскоре может взять на себя уран. Об этом сообщило британское издание The Economist
.
Согласно публикации, к 2030 году ожидается увеличение производства урана до 75 тысяч тонн. При этом стоимость данного сырья возросла в пять раз в течение всего нескольких лет.
Отмечается, что у сторонников ядерной энергетики на Западе возникла проблема. Дело в том, что главным производителем урана является Казахстан, имеющий долю в 43% от мирового экспорта, а его основные союзники — Россия и Китай. Причем Москва контролирует 25% добычи урана в стране.
В материале The Economist также говорится, что РФ активно укрепляет сотрудничество с Казахстаном в сфере ядерной энергетики и уже возводит там АЭС.
США нарастили закупки российского урана до годового максимума