https://1prime.ru/20240707/uran-849892723.html

The Economist: в мире нарастает урановая лихорадка

The Economist: в мире нарастает урановая лихорадка - 07.07.2024, ПРАЙМ

The Economist: в мире нарастает урановая лихорадка

Продолжающийся украинский конфликт, а также санкции Запада, стали причиной критической зависимости Европы от российских нефти и газа. Страны заняты поиском... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T18:56+0300

2024-07-07T18:56+0300

2024-07-07T18:56+0300

энергетика

европа

россия

казахстан

производство урана

поставки урана

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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Продолжающийся украинский конфликт, а также санкции Запада, стали причиной критической зависимости Европы от российских нефти и газа. Страны заняты поиском новых источников энергии. Данную роль вскоре может взять на себя уран. Об этом сообщило британское издание The Economist.Согласно публикации, к 2030 году ожидается увеличение производства урана до 75 тысяч тонн. При этом стоимость данного сырья возросла в пять раз в течение всего нескольких лет.Отмечается, что у сторонников ядерной энергетики на Западе возникла проблема. Дело в том, что главным производителем урана является Казахстан, имеющий долю в 43% от мирового экспорта, а его основные союзники — Россия и Китай. Причем Москва контролирует 25% добычи урана в стране.В материале The Economist также говорится, что РФ активно укрепляет сотрудничество с Казахстаном в сфере ядерной энергетики и уже возводит там АЭС.

https://1prime.ru/20240706/uran-849874103.html

европа

казахстан

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европа, россия, казахстан, производство урана, поставки урана