https://1prime.ru/20240707/vosstanovlenie-849887662.html

Власти назвали сроки ремонта газопровода под Алуштой, пострадавшего при ЧП

Власти назвали сроки ремонта газопровода под Алуштой, пострадавшего при ЧП - 07.07.2024, ПРАЙМ

Власти назвали сроки ремонта газопровода под Алуштой, пострадавшего при ЧП

Восстановление поврежденного пожаром газопровода под Алуштой займет, предварительно, от 7 до 10 дней, сообщил журналистам врио министра топлива и энергетики... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T11:01+0300

2024-07-07T11:01+0300

2024-07-07T11:02+0300

происшествия

крым

газопровод

восстановление

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Восстановление поврежденного пожаром газопровода под Алуштой займет, предварительно, от 7 до 10 дней, сообщил журналистам врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин. Возгорание газораспределителя произошло под Алуштой в районе села Виноградное, МЧС и лесники работают на месте над недопущением распространения огня, информировала ранее пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. Глава администрации Алушты Галина Огнева предупреждала, что в муниципалитете в воскресенье возможно полное или частичное отключение газа из-за аварии на газопроводе. "Предварительно, период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток", - сообщил Воронкин. По его данным, без газоснабжения в районе остались 14 сел. Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения лесной подстилки в районе пожара, площадь которого превысила 4 тысячи квадратных метров.

https://1prime.ru/20240707/pozhar-849884442.html

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крым, газопровод, восстановление