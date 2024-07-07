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Власти назвали сроки ремонта газопровода под Алуштой, пострадавшего при ЧП - 07.07.2024, ПРАЙМ
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Власти назвали сроки ремонта газопровода под Алуштой, пострадавшего при ЧП
Власти назвали сроки ремонта газопровода под Алуштой, пострадавшего при ЧП - 07.07.2024, ПРАЙМ
Власти назвали сроки ремонта газопровода под Алуштой, пострадавшего при ЧП
Восстановление поврежденного пожаром газопровода под Алуштой займет, предварительно, от 7 до 10 дней, сообщил журналистам врио министра топлива и энергетики... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T11:01+0300
2024-07-07T11:02+0300
происшествия
крым
газопровод
восстановление
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Восстановление поврежденного пожаром газопровода под Алуштой займет, предварительно, от 7 до 10 дней, сообщил журналистам врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин. Возгорание газораспределителя произошло под Алуштой в районе села Виноградное, МЧС и лесники работают на месте над недопущением распространения огня, информировала ранее пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. Глава администрации Алушты Галина Огнева предупреждала, что в муниципалитете в воскресенье возможно полное или частичное отключение газа из-за аварии на газопроводе. "Предварительно, период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток", - сообщил Воронкин. По его данным, без газоснабжения в районе остались 14 сел. Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения лесной подстилки в районе пожара, площадь которого превысила 4 тысячи квадратных метров.
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крым, газопровод, восстановление
Происшествия, КРЫМ, газопровод, восстановление
11:01 07.07.2024 (обновлено: 11:02 07.07.2024)
 
Власти назвали сроки ремонта газопровода под Алуштой, пострадавшего при ЧП

Власти: восстановление газопровода под Алуштой займет от семи до десяти дней

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Восстановление поврежденного пожаром газопровода под Алуштой займет, предварительно, от 7 до 10 дней, сообщил журналистам врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
Возгорание газораспределителя произошло под Алуштой в районе села Виноградное, МЧС и лесники работают на месте над недопущением распространения огня, информировала ранее пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. Глава администрации Алушты Галина Огнева предупреждала, что в муниципалитете в воскресенье возможно полное или частичное отключение газа из-за аварии на газопроводе.
"Предварительно, период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток", - сообщил Воронкин.
По его данным, без газоснабжения в районе остались 14 сел.
Работа службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
Под Алуштой локализовали пожар на площади 1,5 тыс "квадратов"
06:41
Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения лесной подстилки в районе пожара, площадь которого превысила 4 тысячи квадратных метров.
 
ПроисшествияКРЫМгазопроводвосстановление
 
 
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