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Во Франции началось голосование во втором туре парламентских выборов

Во Франции началось голосование во втором туре парламентских выборов - 07.07.2024, ПРАЙМ

Во Франции началось голосование во втором туре парламентских выборов

Во Франции стартовал в второй - итоговый - тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. Результаты голосования определит, сможет... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T09:14+0300

2024-07-07T09:14+0300

2024-07-07T09:30+0300

политика

франция

парламентские выборы

голосование

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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Во Франции стартовал в второй - итоговый - тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. Результаты голосования определит, сможет ли правая партия "Национальное объединение" стать ведущей силой парламента, а ее лидер Жордан Барделла - премьер-министром Пятой Республики. Французским гражданам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в Национальном собрании. В первом туре за партию "Национальное объединение" и ее союзников из партии республиканцев проголосовали 33,15% избирателей. Левый блок "Новый народный фронт" набрал 27,99% голосов, а коалиция Эммануэля Макрона получила 20,04%. Чтобы не позволить правым одержать историческую победу, коалиция Макрона и левые начали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Как предполагается, во втором туре у "Национального объединения" будет меньше шансов победить, чем у макронистов или левых. Министерство внутренних дел Франции предупредило о высокой вероятности беспорядков и направило для обеспечения безопасности порядка свыше 30 тысяч силовиков, пять тысяч из которых будут поддерживать общественный порядок в Париже и пригородах.

https://1prime.ru/20240705/makron-849829308.html

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франция, парламентские выборы, голосование