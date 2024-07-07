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Лавров о выборах во Франции: "Не очень сильно напоминают демократию"

Лавров о выборах во Франции: "Не очень сильно напоминают демократию" - 07.07.2024, ПРАЙМ

Лавров о выборах во Франции: "Не очень сильно напоминают демократию"

Парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, второй тур был задуман, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей. Такое мнение... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T12:31+0300

2024-07-07T12:31+0300

2024-07-07T12:40+0300

политика

сергей лавров

франция

парламентские выборы

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, второй тур был задуман, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей. Такое мнение для программы "Москва. Кремль. Путин" высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале ведущий программы Павел Зарубин."Второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять, - сказал министр. - Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов". "Это не очень сильно напоминает демократию", - подчеркнул Лавров.По его словам, если бы французский парламент был сформирован, исходя из результатов первого тура выборов, во Франции начались бы очень серьезные перемены.

https://1prime.ru/20240704/frantsiya-849725521.html

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сергей лавров, франция, парламентские выборы