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Лавров о выборах во Франции: "Не очень сильно напоминают демократию"
Лавров о выборах во Франции: "Не очень сильно напоминают демократию" - 07.07.2024, ПРАЙМ
Лавров о выборах во Франции: "Не очень сильно напоминают демократию"
Парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, второй тур был задуман, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей. Такое мнение... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T12:31+0300
2024-07-07T12:31+0300
2024-07-07T12:40+0300
политика
сергей лавров
франция
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, второй тур был задуман, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей. Такое мнение для программы "Москва. Кремль. Путин" высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале ведущий программы Павел Зарубин."Второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять, - сказал министр. - Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов". "Это не очень сильно напоминает демократию", - подчеркнул Лавров.По его словам, если бы французский парламент был сформирован, исходя из результатов первого тура выборов, во Франции начались бы очень серьезные перемены.
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сергей лавров, франция, парламентские выборы
Политика, Сергей Лавров, ФРАНЦИЯ, парламентские выборы
Лавров о выборах во Франции: "Не очень сильно напоминают демократию"
Глава МИД РФ Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, второй тур был задуман, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей. Такое мнение для программы "Москва. Кремль. Путин" высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале ведущий программы Павел Зарубин.
"Второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять, - сказал министр. - Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов".
"Это не очень сильно напоминает демократию", - подчеркнул Лавров.
Ле Пен обвинила Россию во вмешательстве в выборы во Франции
По его словам, если бы французский парламент был сформирован, исходя из результатов первого тура выборов, во Франции начались бы очень серьезные перемены.