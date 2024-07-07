Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров о выборах во Франции: "Не очень сильно напоминают демократию" - 07.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240707/vybory-849888881.html
Лавров о выборах во Франции: "Не очень сильно напоминают демократию"
Лавров о выборах во Франции: "Не очень сильно напоминают демократию" - 07.07.2024, ПРАЙМ
Лавров о выборах во Франции: "Не очень сильно напоминают демократию"
Парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, второй тур был задуман, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей. Такое мнение... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T12:31+0300
2024-07-07T12:40+0300
политика
сергей лавров
франция
парламентские выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849499473_0:0:2651:1492_1920x0_80_0_0_c6553c1cd230dc311a39e75803e548e3.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, второй тур был задуман, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей. Такое мнение для программы "Москва. Кремль. Путин" высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале ведущий программы Павел Зарубин."Второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять, - сказал министр. - Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов". "Это не очень сильно напоминает демократию", - подчеркнул Лавров.По его словам, если бы французский парламент был сформирован, исходя из результатов первого тура выборов, во Франции начались бы очень серьезные перемены.
https://1prime.ru/20240704/frantsiya-849725521.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849499473_0:0:2055:1541_1920x0_80_0_0_aafa7a74e7216274d09c7613dcd32e0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей лавров, франция, парламентские выборы
Политика, Сергей Лавров, ФРАНЦИЯ, парламентские выборы
12:31 07.07.2024 (обновлено: 12:40 07.07.2024)
 
Лавров о выборах во Франции: "Не очень сильно напоминают демократию"

Глава МИД РФ Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, второй тур был задуман, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей. Такое мнение для программы "Москва. Кремль. Путин" высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале ведущий программы Павел Зарубин.
"Второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять, - сказал министр. - Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов".
"Это не очень сильно напоминает демократию", - подчеркнул Лавров.
*Французский политик Мари Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Ле Пен обвинила Россию во вмешательстве в выборы во Франции
4 июля, 05:36
По его словам, если бы французский парламент был сформирован, исходя из результатов первого тура выборов, во Франции начались бы очень серьезные перемены.
 
ПолитикаСергей ЛавровФРАНЦИЯпарламентские выборы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала