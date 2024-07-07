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СМИ: "Национальное объединение" выигрывает парламентские выборы во Франции
СМИ: "Национальное объединение" выигрывает парламентские выборы во Франции - 07.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: "Национальное объединение" выигрывает парламентские выборы во Франции
Правая партия "Национальное объединение" побеждает на парламентских выборах во Франции. Она получит от 210 до 228 из 577 мест и не сможет добиться абсолютного... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T20:28+0300
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ПАРИЖ, 7 июн - ПРАЙМ. Правая партия "Национальное объединение" побеждает на парламентских выборах во Франции. Она получит от 210 до 228 из 577 мест и не сможет добиться абсолютного большинства. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на первые данные экзитполов. Отмечается, что у указанную цифру входят и результаты союзников "Национального объединения".По данным RTBF, коалиция левых "Новый народный фронт" получает от 151 до 180 депутатских мандатов, а коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона — от 124 до 150 мест.В воскресенье во Франции проводится второй тур парламентских выборов. Бельгийские СМИ традиционно сообщают предварительные итоги выборов до закрытия участков в стране, так как на них не распространяются французские законы.
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франция, парламентские выборы
Политика, ФРАНЦИЯ, парламентские выборы
СМИ: "Национальное объединение" выигрывает парламентские выборы во Франции
СМИ: "Национальное объединение" получит 210-228 из 577 мест в парламенте Франции
ПАРИЖ, 7 июн - ПРАЙМ. Правая партия "Национальное объединение" побеждает на парламентских выборах во Франции. Она получит от 210 до 228 из 577 мест и не сможет добиться абсолютного большинства. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на первые данные экзитполов.
Отмечается, что у указанную цифру входят и результаты союзников "Национального объединения".
По данным RTBF, коалиция левых "Новый народный фронт" получает от 151 до 180 депутатских мандатов, а коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона — от 124 до 150 мест.
В воскресенье во Франции проводится второй тур парламентских выборов. Бельгийские СМИ традиционно сообщают предварительные итоги выборов до закрытия участков в стране, так как на них не распространяются французские законы.
"Могильщик Макрон". Французский президент лишится власти из-за Украины