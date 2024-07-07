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"Он верил". На Западе объяснили отказ Зеленского от стамбульских соглашений - 07.07.2024, ПРАЙМ
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"Он верил". На Западе объяснили отказ Зеленского от стамбульских соглашений
"Он верил". На Западе объяснили отказ Зеленского от стамбульских соглашений - 07.07.2024, ПРАЙМ
"Он верил". На Западе объяснили отказ Зеленского от стамбульских соглашений
Запад в 2022 году заставил Киев отвергнуть стамбульские соглашения, так как посчитал Россию слабой и был уверен, что она потерпит поражение. Такое мнение... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T22:56+0300
2024-07-07T22:56+0300
политика
украина
запад
россия
конфликт
переговоры
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Запад в 2022 году заставил Киев отвергнуть стамбульские соглашения, так как посчитал Россию слабой и был уверен, что она потерпит поражение. Такое мнение выразил швейцарский разведчик в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Запад недооценил Россию. Они думали, что их ресурсы бесконечны. Я имею в виду, они считали, что смогут дать украинцам достаточно всего, чтобы те одержали верх над Россией. Владимир Зеленский думал так же, он верил в это. Именно поэтому он согласился на сделку с (занимавшим в то время пост премьер-министра Британии Борисом — ред.) Джонсоном", — сказал он.Глава фракции "Слуга народа" в Раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия ранее заявлял, что конфликт мог быть прекращен еще весной 2022 года, однако Украина не согласилась на нейтральный статус. При этом после переговоров с Москвой в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать", отмечал он.В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин сказал, что указанные выше дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода войск России от Киева украинская сторона "выбросила" все эти договоренности и после этого Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
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украина, запад, россия, конфликт, переговоры
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, РОССИЯ, конфликт, переговоры
22:56 07.07.2024
 
"Он верил". На Западе объяснили отказ Зеленского от стамбульских соглашений

Экс-разведчик Бо: Запад отказался от мира в 2022 году, поскольку недооценил РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Запад в 2022 году заставил Киев отвергнуть стамбульские соглашения, так как посчитал Россию слабой и был уверен, что она потерпит поражение. Такое мнение выразил швейцарский разведчик в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Запад недооценил Россию. Они думали, что их ресурсы бесконечны. Я имею в виду, они считали, что смогут дать украинцам достаточно всего, чтобы те одержали верх над Россией. Владимир Зеленский думал так же, он верил в это. Именно поэтому он согласился на сделку с (занимавшим в то время пост премьер-министра Британии Борисом — ред.) Джонсоном", — сказал он.
Глава фракции "Слуга народа" в Раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия ранее заявлял, что конфликт мог быть прекращен еще весной 2022 года, однако Украина не согласилась на нейтральный статус. При этом после переговоров с Москвой в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать", отмечал он.
В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин сказал, что указанные выше дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода войск России от Киева украинская сторона "выбросила" все эти договоренности и после этого Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
Генсек НАТО: никто не говорил о принятии Украины в альянс через десять лет
19:57
 
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