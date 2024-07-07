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Жителей юга России предупредили о "многократно рекордной" жаре
Жителей юга России предупредили о "многократно рекордной" жаре - 07.07.2024, ПРАЙМ
Жителей юга России предупредили о "многократно рекордной" жаре
В южных регионах России на следующей неделе ожидается рекордная жара, воздух прогрееся выше плюс 40 градусов. Об этом сообщил агентству РИА Новости ведущий... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T16:58+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В южных регионах России на следующей неделе ожидается рекордная жара, воздух прогрееся выше плюс 40 градусов. Об этом сообщил агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, на юге страны сейчас наблюдается блокирующий антициклональный процесс, который приведет к длительному периоду рекордной жары. Местами температурный максимум там будет достигать отметки в плюс 38-43 градуса. "Сильнейшая и многократно рекордная жара ожидается в таких российских региональных центрах, как Донецк — плюс 37, Симферополь — плюс 37, Ростов-на-Дону — плюс 39, Запорожье — плюс 40, Краснодар — плюс 40, Херсон — плюс 41", — предупредил синоптик. Тишковец добавил, что в Запорожье будут побиты рекорды как для нескольких дней, так и для всего июля (с 2016 года рекорд составляет плюс 39,5 градуса). Он также отметил, что аналогичная погодная ситуация будет в Херсоне, где самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений июля составляет плюс 40,5 градусов. "По всей видимости, и этот максимум падет 11 июля", — заключил синоптик.
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россия, юг, погода, аномальная жара
РОССИЯ, Юг, погода, Аномальная жара
Жителей юга России предупредили о "многократно рекордной" жаре
Тишковец: на юге России на следующей неделе ожидается многократно рекордная жара
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В южных регионах России на следующей неделе ожидается рекордная жара, воздух прогрееся выше плюс 40 градусов. Об этом сообщил агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, на юге страны сейчас наблюдается блокирующий антициклональный процесс, который приведет к длительному периоду рекордной жары. Местами температурный максимум там будет достигать отметки в плюс 38-43 градуса.
"Сильнейшая и многократно рекордная жара ожидается в таких российских региональных центрах, как Донецк — плюс 37, Симферополь — плюс 37, Ростов-на-Дону — плюс 39, Запорожье — плюс 40, Краснодар — плюс 40, Херсон — плюс 41", — предупредил синоптик.
Тишковец добавил, что в Запорожье будут побиты рекорды как для нескольких дней, так и для всего июля (с 2016 года рекорд составляет плюс 39,5 градуса).
Он также отметил, что аналогичная погодная ситуация будет в Херсоне, где самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений июля составляет плюс 40,5 градусов. "По всей видимости, и этот максимум падет 11 июля", — заключил синоптик.
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