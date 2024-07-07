Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жителей юга России предупредили о "многократно рекордной" жаре - 07.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240707/zhara-849891494.html
Жителей юга России предупредили о "многократно рекордной" жаре
Жителей юга России предупредили о "многократно рекордной" жаре - 07.07.2024, ПРАЙМ
Жителей юга России предупредили о "многократно рекордной" жаре
В южных регионах России на следующей неделе ожидается рекордная жара, воздух прогрееся выше плюс 40 градусов. Об этом сообщил агентству РИА Новости ведущий... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T16:58+0300
2024-07-07T16:58+0300
россия
юг
погода
аномальная жара
https://cdnn.1prime.ru/img/83849/98/838499856_0:113:2197:1349_1920x0_80_0_0_7b63506a36f5f9202997852992839186.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В южных регионах России на следующей неделе ожидается рекордная жара, воздух прогрееся выше плюс 40 градусов. Об этом сообщил агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, на юге страны сейчас наблюдается блокирующий антициклональный процесс, который приведет к длительному периоду рекордной жары. Местами температурный максимум там будет достигать отметки в плюс 38-43 градуса. "Сильнейшая и многократно рекордная жара ожидается в таких российских региональных центрах, как Донецк — плюс 37, Симферополь — плюс 37, Ростов-на-Дону — плюс 39, Запорожье — плюс 40, Краснодар — плюс 40, Херсон — плюс 41", — предупредил синоптик. Тишковец добавил, что в Запорожье будут побиты рекорды как для нескольких дней, так и для всего июля (с 2016 года рекорд составляет плюс 39,5 градуса). Он также отметил, что аналогичная погодная ситуация будет в Херсоне, где самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений июля составляет плюс 40,5 градусов. "По всей видимости, и этот максимум падет 11 июля", — заключил синоптик.
https://1prime.ru/20240707/livni-849891246.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83849/98/838499856_124:0:2073:1462_1920x0_80_0_0_9bafeee599c9708bac9b622a75e98d0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, юг, погода, аномальная жара
РОССИЯ, Юг, погода, Аномальная жара
16:58 07.07.2024
 
Жителей юга России предупредили о "многократно рекордной" жаре

Тишковец: на юге России на следующей неделе ожидается многократно рекордная жара

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСолнце
Солнце - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В южных регионах России на следующей неделе ожидается рекордная жара, воздух прогрееся выше плюс 40 градусов. Об этом сообщил агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, на юге страны сейчас наблюдается блокирующий антициклональный процесс, который приведет к длительному периоду рекордной жары. Местами температурный максимум там будет достигать отметки в плюс 38-43 градуса.
"Сильнейшая и многократно рекордная жара ожидается в таких российских региональных центрах, как Донецк — плюс 37, Симферополь — плюс 37, Ростов-на-Дону — плюс 39, Запорожье — плюс 40, Краснодар — плюс 40, Херсон — плюс 41", — предупредил синоптик.
Тишковец добавил, что в Запорожье будут побиты рекорды как для нескольких дней, так и для всего июля (с 2016 года рекорд составляет плюс 39,5 градуса).
Он также отметил, что аналогичная погодная ситуация будет в Херсоне, где самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений июля составляет плюс 40,5 градусов. "По всей видимости, и этот максимум падет 11 июля", — заключил синоптик.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
Москвичей предупредили о залповых ливнях высокой интенсивности
16:38
 
РОССИЯЮгпогодаАномальная жара
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала