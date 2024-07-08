Инфляция будет править: рынок ждет заявление Банка России

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,7%. Исключение составляет рынок Японии, подтягивающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня утром теряют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent корректируется, отступая на 0,2% и торгуясь в районе 86,4 доллара за баррель. На предстоящей неделе основным фактором для мировых рынков станут данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Они могут оказать существенное влияние на ожидания инвесторов относительно дальнейших шагов американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики и, соответственно, сказаться на отношении инвесторов к широкому спектру рисковых активов. Также, участники торгов обратят внимание на данные по инфляции в Германии, запасам нефти и нефтепродуктов и заявкам на пособия по безработице в Штатах. Плюс к этому, внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлениях представителей ведущих Центробанков. Из внутренних событий отметим публикацию в среду данных по инфляции в июне, которые могут сказаться на ожиданиях российских инвесторов относительно результатов июльского заседания ЦБ РФ.По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, закончив неделю чуть ниже 3 150 пунктов. Сегодня на старте торгов возможна активизация продаж в российских акциях, что будет способствовать коррекционному снижению нашего рынка. При этом индекс Мосбиржи продолжает движение в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов и пока мы не видим существенных поводов, которые могли бы привести к выходу из сложившегося коридора. В базовом сценарии ожидаем, что в ближайшие недели рынок продолжит консолидироваться в обозначенном широком диапазоне, а при развитии негативного сценария возможен уход ниже 3 000 пунктов с целью снижения индекса Мосбиржи в районе 2 700 – 2 800 пунктов.На валютной секции Московской биржи в пятницу юань продемонстрировал умеренное снижение, закончив неделю чуть ниже 12 рублей. Сегодня в ходе торгов ожидаем консолидации китайской валюты в районе данной отметки. На наш взгляд, пока нет поводов для существенного направленного движения валютного рынка. Восстановление юаня сдерживают опасения относительно спроса на валюту со стороны импортеров, тогда как для укрепления рубля не хватает поддержки со стороны экспортеров – данный фактор проявится ближе к концу месяца. В результате, в ближайшие сессии ожидаем консолидацию пары юань/рубль у достигнутых значений.
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,7%. Исключение составляет рынок Японии, подтягивающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня утром теряют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent корректируется, отступая на 0,2% и торгуясь в районе 86,4 доллара за баррель. На предстоящей неделе основным фактором для мировых рынков станут данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Они могут оказать существенное влияние на ожидания инвесторов относительно дальнейших шагов американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики и, соответственно, сказаться на отношении инвесторов к широкому спектру рисковых активов. Также, участники торгов обратят внимание на данные по инфляции в Германии, запасам нефти и нефтепродуктов и заявкам на пособия по безработице в Штатах. Плюс к этому, внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлениях представителей ведущих Центробанков. Из внутренних событий отметим публикацию в среду данных по инфляции в июне, которые могут сказаться на ожиданиях российских инвесторов относительно результатов июльского заседания ЦБ РФ.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, закончив неделю чуть ниже 3 150 пунктов. Сегодня на старте торгов возможна активизация продаж в российских акциях, что будет способствовать коррекционному снижению нашего рынка. При этом индекс Мосбиржи продолжает движение в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов и пока мы не видим существенных поводов, которые могли бы привести к выходу из сложившегося коридора. В базовом сценарии ожидаем, что в ближайшие недели рынок продолжит консолидироваться в обозначенном широком диапазоне, а при развитии негативного сценария возможен уход ниже 3 000 пунктов с целью снижения индекса Мосбиржи в районе 2 700 – 2 800 пунктов.
На валютной секции Московской биржи в пятницу юань продемонстрировал умеренное снижение, закончив неделю чуть ниже 12 рублей. Сегодня в ходе торгов ожидаем консолидации китайской валюты в районе данной отметки. На наш взгляд, пока нет поводов для существенного направленного движения валютного рынка. Восстановление юаня сдерживают опасения относительно спроса на валюту со стороны импортеров, тогда как для укрепления рубля не хватает поддержки со стороны экспортеров – данный фактор проявится ближе к концу месяца. В результате, в ближайшие сессии ожидаем консолидацию пары юань/рубль у достигнутых значений.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.