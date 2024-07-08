Рынок продолжит падать: его толкнут Сбербанк и нефть

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась с небольшим снижением. Индекс Мосбиржи снизился на 0,6%, а валютный индекс РТС на 3,2%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару ослаб на 1,8% и торговался в пятницу у отметки 87,3.В течение торговой недели котировки нефти Brent торговались выше $87, что служило поддержкой российскому рынку акций. Среди локомотивов стоит обратить внимание на Газпром и Новатэк, за неделю их котировки выросли на 5,6% и 3,8% соответственно, заняв первые две позиции по рейтингу роста среди компаний, входящих в индекс МосБиржи. Бумаги были перепроданы в последнее время и сейчас мы наблюдаем их возвратное движение, при этом до достижения справедливого уровня еще остается по разным оценкам от 10 до 20%. Росту бумаг способствовал позитивный информационный фон: западные СМИ пишут, что ЕС стремится перезаключить контракт с "Газпромом" на поставки газа по трубе через Украину с начала 2025 года. При этом проект "НОВАТЭКа" - "Ямал СПГ" - занимает внушительную долю в европейском импорте сжиженного природного газа из России.В конце недели индексы пошли на снижение, на фоне жесткой риторики представителей ЦБ на Форуме Банка России, проходившем в Санкт-Петербурге. Зампред ЦБ Алексей Заботкин упомянул возросшие аргументы в пользу её повышения до 17-18%, а Эльвира Набиуллина прямо заявила об отклонении от базового сценария и фактической реализации части инфляционных рисков, поэтому 26 июля речь пойдет лишь о масштабе повышения ставки.На следующей неделе мы ожидаем продолжения понижательного движения по индексу Мосбиржи, что будет связано с серией отсечек крупных дивидендных компаний, включая Сбербанк, который зафиксирует реестр акционеров по состоянию на 11 июля 2024. Помимо дивидендной отсечки ждем от Сбербанка отчетности за 6 месяцев по РСБУ, ожидаем, что ROE останется выше 20%, а кредитование продолжит расти высокими темпами.Также 10-го и 11-го июля соответственно выйдут ежемесячный обзор ОПЕК, где будет уделено внимание развитию ситуации на мировом рынке и оценкам производства по участникам сделки ОПЕК+ и ежемесячный обзор МЭА, где агентство возможно, уточнит оценки спроса и предложения на рынке нефти в 2024–2025 гг.
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась с небольшим снижением. Индекс Мосбиржи снизился на 0,6%, а валютный индекс РТС на 3,2%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару ослаб на 1,8% и торговался в пятницу у отметки 87,3.
В течение торговой недели котировки нефти Brent торговались выше $87, что служило поддержкой российскому рынку акций. Среди локомотивов стоит обратить внимание на Газпром и Новатэк, за неделю их котировки выросли на 5,6% и 3,8% соответственно, заняв первые две позиции по рейтингу роста среди компаний, входящих в индекс МосБиржи. Бумаги были перепроданы в последнее время и сейчас мы наблюдаем их возвратное движение, при этом до достижения справедливого уровня еще остается по разным оценкам от 10 до 20%. Росту бумаг способствовал позитивный информационный фон: западные СМИ пишут, что ЕС стремится перезаключить контракт с "Газпромом" на поставки газа по трубе через Украину с начала 2025 года. При этом проект "НОВАТЭКа" - "Ямал СПГ" - занимает внушительную долю в европейском импорте сжиженного природного газа из России.
В конце недели индексы пошли на снижение, на фоне жесткой риторики представителей ЦБ на Форуме Банка России, проходившем в Санкт-Петербурге. Зампред ЦБ Алексей Заботкин упомянул возросшие аргументы в пользу её повышения до 17-18%, а Эльвира Набиуллина прямо заявила об отклонении от базового сценария и фактической реализации части инфляционных рисков, поэтому 26 июля речь пойдет лишь о масштабе повышения ставки.
На следующей неделе мы ожидаем продолжения понижательного движения по индексу Мосбиржи, что будет связано с серией отсечек крупных дивидендных компаний, включая Сбербанк, который зафиксирует реестр акционеров по состоянию на 11 июля 2024. Помимо дивидендной отсечки ждем от Сбербанка отчетности за 6 месяцев по РСБУ, ожидаем, что ROE останется выше 20%, а кредитование продолжит расти высокими темпами.
Также 10-го и 11-го июля соответственно выйдут ежемесячный обзор ОПЕК, где будет уделено внимание развитию ситуации на мировом рынке и оценкам производства по участникам сделки ОПЕК+ и ежемесячный обзор МЭА, где агентство возможно, уточнит оценки спроса и предложения на рынке нефти в 2024–2025 гг.
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