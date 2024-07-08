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Apple планирует выпустить специальную модель умных часов, сообщили СМИ - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Apple планирует выпустить специальную модель умных часов, сообщили СМИ
Apple планирует выпустить специальную модель умных часов, сообщили СМИ - 08.07.2024, ПРАЙМ
Apple планирует выпустить специальную модель умных часов, сообщили СМИ
Apple планирует выпустить новую модель умных часов этой осенью в честь юбилея Apple Watch, сообщает агентство Bloomberg. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T16:51+0300
2024-07-08T16:51+0300
экономика
apple watch
apple
часы
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Apple планирует выпустить новую модель умных часов этой осенью в честь юбилея Apple Watch, сообщает агентство Bloomberg. "Apple Watch приближается к своему 10-летию, и у компании есть шанс отметить это событие. Этой осенью Apple планирует внести некоторые заметные изменения в свою оригинальную линейку смарт-часов модели "Series", включая более крупные дисплеи. Устройство также станет тоньше, хотя сам дизайн вряд ли сильно изменится", - сообщает Bloomberg. Отмечается, что обе версии Series 10, которым присвоят кодовые названия N217 и N218, получат экраны большего размера. Таким образом, экраны новых девайсов могут оказаться соразмерными модели Apple Watch Ultra. При этом в дизайн Ultra не будет внесено значительных изменений. По данным агентства, умные часы будут оснащены новыми чипами, однако поддерживать искусственный интеллект Apple Intelligent они не будут. При этом Блумберг предупреждает, что пока еще не ясно, будет ли Apple маркировать будущие часы как "юбилейную модель" или подождет до следующего года. Из-за того, что Apple Watch были анонсированы в 2014 году, а выпущены только в 2015 году, компания может либо объявить о юбилее в этом году, либо выпустить более эффектную модель в 2025 году. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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apple watch, apple, часы
Экономика, Apple Watch, Apple, часы
16:51 08.07.2024
 
Apple планирует выпустить специальную модель умных часов, сообщили СМИ

Bloomberg: Apple планирует выпустить модель умных часов к юбилею Apple Watch

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаставка на экране смартфона компании Apple
Заставка на экране смартфона компании Apple - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Apple планирует выпустить новую модель умных часов этой осенью в честь юбилея Apple Watch, сообщает агентство Bloomberg.
"Apple Watch приближается к своему 10-летию, и у компании есть шанс отметить это событие. Этой осенью Apple планирует внести некоторые заметные изменения в свою оригинальную линейку смарт-часов модели "Series", включая более крупные дисплеи. Устройство также станет тоньше, хотя сам дизайн вряд ли сильно изменится", - сообщает Bloomberg.
Отмечается, что обе версии Series 10, которым присвоят кодовые названия N217 и N218, получат экраны большего размера. Таким образом, экраны новых девайсов могут оказаться соразмерными модели Apple Watch Ultra. При этом в дизайн Ultra не будет внесено значительных изменений.
По данным агентства, умные часы будут оснащены новыми чипами, однако поддерживать искусственный интеллект Apple Intelligent они не будут.
При этом Блумберг предупреждает, что пока еще не ясно, будет ли Apple маркировать будущие часы как "юбилейную модель" или подождет до следующего года. Из-за того, что Apple Watch были анонсированы в 2014 году, а выпущены только в 2015 году, компания может либо объявить о юбилее в этом году, либо выпустить более эффектную модель в 2025 году.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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