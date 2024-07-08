https://1prime.ru/20240708/avariya-849913102.html

Автобус столкнулся с "Камазом" в Красноярском крае, есть пострадавшие

Автобус столкнулся с "Камазом" в Красноярском крае, есть пострадавшие - 08.07.2024, ПРАЙМ

Автобус столкнулся с "Камазом" в Красноярском крае, есть пострадавшие

Рейсовый автобус столкнулся с "Камазом" в Красноярском крае, пострадали 17 человек. Об этом сообщили в СУСК по региону. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T14:18+0300

2024-07-08T14:18+0300

2024-07-08T14:42+0300

происшествия

россия

красноярск

автобус

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849182293_0:213:2882:1834_1920x0_80_0_0_be44fa3cff1de757b8dd73c4d671120c.jpg

БАРНАУЛ, 8 июл - ПРАЙМ. Рейсовый автобус столкнулся с "Камазом" в Красноярском крае, пострадали 17 человек. Об этом сообщили в СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадали 17 человек, в том числе 7 несовершеннолетних детей", — сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что, по предварительным данным, водитель автобуса, двигаясь из Красноярска в Шарыпово, пытался обогнать КАМАЗ на 41-м километре дороги "Ачинск - Ужур - Троицкое", в результате чего произошло столкновение, которое привело к съезду обоих автомобилей в кювет.Следственный Комитет возбудил уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

https://1prime.ru/20240703/dtp-849685297.html

красноярск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, красноярск, автобус