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Автобус столкнулся с "Камазом" в Красноярском крае, есть пострадавшие
Автобус столкнулся с "Камазом" в Красноярском крае, есть пострадавшие - 08.07.2024, ПРАЙМ
Автобус столкнулся с "Камазом" в Красноярском крае, есть пострадавшие
Рейсовый автобус столкнулся с "Камазом" в Красноярском крае, пострадали 17 человек. Об этом сообщили в СУСК по региону. | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T14:18+0300
2024-07-08T14:18+0300
2024-07-08T14:42+0300
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БАРНАУЛ, 8 июл - ПРАЙМ. Рейсовый автобус столкнулся с "Камазом" в Красноярском крае, пострадали 17 человек. Об этом сообщили в СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадали 17 человек, в том числе 7 несовершеннолетних детей", — сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что, по предварительным данным, водитель автобуса, двигаясь из Красноярска в Шарыпово, пытался обогнать КАМАЗ на 41-м километре дороги "Ачинск - Ужур - Троицкое", в результате чего произошло столкновение, которое привело к съезду обоих автомобилей в кювет.Следственный Комитет возбудил уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
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россия, красноярск, автобус
Происшествия, РОССИЯ, Красноярск, автобус
Автобус столкнулся с "Камазом" в Красноярском крае, есть пострадавшие
СК: автобус столкнулся с "Камазом" в Красноярском крае, пострадали 17 человек
БАРНАУЛ, 8 июл - ПРАЙМ. Рейсовый автобус столкнулся с "Камазом" в Красноярском крае, пострадали 17 человек. Об этом сообщили в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадали 17 человек, в том числе 7 несовершеннолетних детей", — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что, по предварительным данным, водитель автобуса, двигаясь из Красноярска в Шарыпово, пытался обогнать КАМАЗ на 41-м километре дороги "Ачинск - Ужур - Троицкое", в результате чего произошло столкновение, которое привело к съезду обоих автомобилей в кювет.
Следственный Комитет возбудил уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
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