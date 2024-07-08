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Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа

Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа - 08.07.2024, ПРАЙМ

Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Глава государства отметил, что на... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T07:30+0300

2024-07-08T07:30+0300

2024-07-08T07:37+0300

экономика

владимир путин

поздравление

бам

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Глава государства отметил, что на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба. В поздравительной телеграмме, которая была опубликована на сайте Кремля, президент подчеркнул, что "сама жизнь убедительно доказала востребованность" БАМа, поэтому сегодня "на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры". Также глава государства отметил, что "БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии".

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владимир путин, поздравление, бам