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Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа
Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа - 08.07.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа
Президент РФ Владимир Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Глава государства отметил, что на... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T07:30+0300
2024-07-08T07:37+0300
экономика
владимир путин
поздравление
бам
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Глава государства отметил, что на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба. В поздравительной телеграмме, которая была опубликована на сайте Кремля, президент подчеркнул, что "сама жизнь убедительно доказала востребованность" БАМа, поэтому сегодня "на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры". Также глава государства отметил, что "БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии".
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владимир путин, поздравление, бам
Экономика, Владимир Путин, поздравление, БАМ
07:30 08.07.2024 (обновлено: 07:37 08.07.2024)
 
Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа

Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа

© РИА Новости . Э. Брюханенко | Перейти в медиабанкЖивописная летопись стройки
Живописная летопись стройки - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Э. Брюханенко
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Глава государства отметил, что на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба.
В поздравительной телеграмме, которая была опубликована на сайте Кремля, президент подчеркнул, что "сама жизнь убедительно доказала востребованность" БАМа, поэтому сегодня "на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры".
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Также глава государства отметил, что "БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии".
 
ЭкономикаВладимир ПутинпоздравлениеБАМ
 
 
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