https://1prime.ru/20240708/bayden-849919870.html

Лучший кандидат: Байден не собирается уходить

Лучший кандидат: Байден не собирается уходить - 08.07.2024, ПРАЙМ

Лучший кандидат: Байден не собирается уходить

Президент США Джо Байден - лучший кандидат от Демократической партии, продолжит участие в президентских выборах. Об этом лидер Белого дома заявил в письме к... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T17:11+0300

2024-07-08T17:11+0300

2024-07-08T17:11+0300

политика

джо байден

дональд трамп

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден - лучший кандидат от Демократической партии, продолжит участие в президентских выборах. Об этом лидер Белого дома заявил в письме к демократам в Конгрессе.Он отметил, что планирует продолжать участие в выборах до победы над Дональдом Трампом, другим кандидатом в президенты.Кроме того, добавил американский лидер, он ежедневно проходит тест на неврологию."Я никуда не собираюсь. Я бы не переизбирался, если бы абсолютно не верил, что являюсь лучшим кандидатом для победы над Дональдом Трампом в 2024 году", - подчеркнул Байден.Он добавил, что рассчитывает на поддержку "среднестатистических" избирателей и не беспокоится насчет мнения богатых спонсоров.

https://1prime.ru/20240708/bayden-849911056.html

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джо байден, дональд трамп, выборы в сша