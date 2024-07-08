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Лучший кандидат: Байден не собирается уходить
Лучший кандидат: Байден не собирается уходить - 08.07.2024, ПРАЙМ
Лучший кандидат: Байден не собирается уходить
Президент США Джо Байден - лучший кандидат от Демократической партии, продолжит участие в президентских выборах. Об этом лидер Белого дома заявил в письме к... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T17:11+0300
2024-07-08T17:11+0300
2024-07-08T17:11+0300
политика
джо байден
дональд трамп
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден - лучший кандидат от Демократической партии, продолжит участие в президентских выборах. Об этом лидер Белого дома заявил в письме к демократам в Конгрессе.Он отметил, что планирует продолжать участие в выборах до победы над Дональдом Трампом, другим кандидатом в президенты.Кроме того, добавил американский лидер, он ежедневно проходит тест на неврологию."Я никуда не собираюсь. Я бы не переизбирался, если бы абсолютно не верил, что являюсь лучшим кандидатом для победы над Дональдом Трампом в 2024 году", - подчеркнул Байден.Он добавил, что рассчитывает на поддержку "среднестатистических" избирателей и не беспокоится насчет мнения богатых спонсоров.
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джо байден, дональд трамп, выборы в сша
Политика, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы в США
Лучший кандидат: Байден не собирается уходить
Байден считает себя лучшим кандидатом от партии и никуда уходить не собирается
ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден - лучший кандидат от Демократической партии, продолжит участие в президентских выборах. Об этом лидер Белого дома заявил в письме к демократам в Конгрессе.
Он отметил, что планирует продолжать участие в выборах до победы над Дональдом Трампом, другим кандидатом в президенты.
Кроме того, добавил американский лидер, он ежедневно проходит тест на неврологию.
"Я никуда не собираюсь. Я бы не переизбирался, если бы абсолютно не верил, что являюсь лучшим кандидатом для победы над Дональдом Трампом в 2024 году", - подчеркнул Байден.
Он добавил, что рассчитывает на поддержку "среднестатистических" избирателей и не беспокоится насчет мнения богатых спонсоров.
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