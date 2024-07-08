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Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 за неделю выросла

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 за неделю выросла - 08.07.2024, ПРАЙМ

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 за неделю выросла

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 1 по 8 июля выросла в среднем на 30 и 34 копейки за литр соответственно, следует из данных... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T12:55+0300

2024-07-08T12:55+0300

2024-07-08T12:55+0300

энергетика

россия

бензин

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 1 по 8 июля выросла в среднем на 30 и 34 копейки за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Литр Аи-92 за отчетный период подорожал до 53 рублей, Аи-95 - до 58,69 рубля. Цена на Аи-100 выросла в среднем на 45 копеек, до 72,96 рубля за литр. Цена выросла на всех заправках, кроме "Газпром нефти". Дизельное топливо подорожало на шести сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет. В среднем за неделю его стоимость поднялась на 22 копейки, до 65,02 рубля за литр. Больше всего цены выросли на заправках "Нефтьмагистрали" - сразу на 60 копеек за литр. Минэнерго РФ в пятницу сообщило, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов России стабильная, а текущего объема выпуска бензина и дизтоплива достаточно для полного удовлетворения сезонного спроса. Ведомство также ожидает роста производства бензина в конце июля на 15-20 тысяч тонн за счет завершения плановых ремонтов на двух нефтеперерабатывающих заводах. Правительство РФ 28 июня продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен, при этом сообщалось, что с 1 июля он должен продолжить действие. Власти же допускали, что снятие ограничений будет продлено исходя из ситуации на рынке.

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россия, бензин