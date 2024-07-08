https://1prime.ru/20240708/biznes-849920711.html

Российскому бизнесу упростили доступ к экспериментальным правовым режимам

Российскому бизнесу упростили доступ к экспериментальным правовым режимам - 08.07.2024, ПРАЙМ

Российскому бизнесу упростили доступ к экспериментальным правовым режимам

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий доступ бизнеса к механизму экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T17:24+0300

2024-07-08T17:24+0300

2024-07-08T17:24+0300

экономика

бизнес

правовой режим

цифровая сфера

https://cdnn.1prime.ru/img/82862/31/828623184_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_b00034f8141d89a78f4218f9403d3b9f.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий доступ бизнеса к механизму экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов и вступит в силу через 180 дней. Механизм ЭПР помогает крупному, малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям снижать издержки и способствует запуску передовых проектов в разных сферах. В целях упрощения доступа бизнеса к программам ЭПР сокращаются перечень подаваемых документов и сроки их рассмотрения. Так, сроки рассмотрения инициативного предложения регулирующим органом сокращаются с 25 до 15 рабочих дней; организацией предпринимательского сообщества и высшим исполнительным органом власти субъекта РФ - до 10 рабочих дней. А срок рассмотрения инициативного предложения кабмином РФ или координационным органом сокращается с 30 до 20 рабочих дней. Закон также обязывает участников ЭПР, являющихся юрлицами и ИП, страховать свою гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в том числе в результате использования решений, созданных с применением искусственного интеллекта (ИИ). Программа ЭПР должна будет содержать положения о таком страховании и требования к его условиям, в том числе минимальному размеру страховой суммы, перечню страховых рисков и страховых случаев (в применимых случаях). В этой программе должны быть прописаны также порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД), создаваемых в том числе с применением ИИ, при реализации ЭПР. Субъект ЭПР будет вести реестр лиц, вступивших с ним в правоотношения, а также реестр РИД, создаваемых при реализации такого режима, в том числе с применением технологий ИИ, и с указанием их правообладателей. Помимо этого, закон предусматривает создание специальной комиссии, которая будет рассматривать каждый случай причинения вреда технологией ИИ. Порядок формирования и работы комиссии будет утверждать Минэкономразвития, а по направлению разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций в сфере финансового рынка - Банк России. А правительство РФ ежегодно будет представлять в Госдуму и Совет Федерации доклад о деятельности, осуществляемой в рамках реализации ЭПР. Порядок подготовки, распространения, в том числе опубликования, доклада будет устанавливаться кабмином по согласованию с Банком России.

https://1prime.ru/20240626/tsb-849498659.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, правовой режим, цифровая сфера