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Boeing признал вину в мошенничестве по делу о двух крушениях

Boeing признал вину в мошенничестве по делу о двух крушениях - 08.07.2024, ПРАЙМ

Boeing признал вину в мошенничестве по делу о двух крушениях

Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов ее производства в 2018-2019 годах, передает агентство... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T07:51+0300

2024-07-08T07:51+0300

2024-07-08T07:51+0300

происшествия

boeing

признание

мошенничество

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов ее производства в 2018-2019 годах, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника министерства юстиции США. "Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве для разрешения расследования министерства юстиции США, связанного с крушениями двух самолетов 737 Max", - пишет агентство. Отмечается, что в рамках сделки со следствием, которую еще должен одобрить федеральный судья, Boeing заплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов, а также возьмет на себя обязательство вложить 455 миллионов долларов в улучшение безопасности своих программ и соответствия их необходимым нормам. Агентство отмечает, что признание вины поставит под угрозу способность компании получать выгодные правительственные контракты. В 2018 году самолет Boeing 737 Max разбился в Эфиопии, а в 2019 году - в Индонезии, в двух катастрофах погибли порядка тысячи человек. Родственники жертв обратились в министерство юстиции США с просьбой взыскать с компании 24,7 миллиарда долларов. После трагедий компания признала, что в обоих случаях имел место сбой в работе установленной на борту системы улучшения характеристик маневренности. В 2021 году в рамках иска минюста США против концерна тот согласился выплатить 2,5 миллиарда долларов, признав обвинения в "сговоре" с целью введения регуляторных органов в заблуждение относительно проблем у техники. В соответствии с условиями соглашения, из общей суммы в 2,5 миллиарда долларов 243,6 миллиона были штрафом, 1,77 миллиарда - компенсацией авиакомпаниям, а 500 миллионов - компенсацией родственникам погибших.

https://1prime.ru/20240627/shtraf-849535455.html

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boeing, признание, мошенничество