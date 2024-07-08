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Boeing признал вину в мошенничестве по делу о двух крушениях
Boeing признал вину в мошенничестве по делу о двух крушениях - 08.07.2024, ПРАЙМ
Boeing признал вину в мошенничестве по делу о двух крушениях
Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов ее производства в 2018-2019 годах, передает агентство... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T07:51+0300
2024-07-08T07:51+0300
2024-07-08T07:51+0300
происшествия
boeing
признание
мошенничество
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов ее производства в 2018-2019 годах, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника министерства юстиции США. "Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве для разрешения расследования министерства юстиции США, связанного с крушениями двух самолетов 737 Max", - пишет агентство. Отмечается, что в рамках сделки со следствием, которую еще должен одобрить федеральный судья, Boeing заплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов, а также возьмет на себя обязательство вложить 455 миллионов долларов в улучшение безопасности своих программ и соответствия их необходимым нормам. Агентство отмечает, что признание вины поставит под угрозу способность компании получать выгодные правительственные контракты. В 2018 году самолет Boeing 737 Max разбился в Эфиопии, а в 2019 году - в Индонезии, в двух катастрофах погибли порядка тысячи человек. Родственники жертв обратились в министерство юстиции США с просьбой взыскать с компании 24,7 миллиарда долларов. После трагедий компания признала, что в обоих случаях имел место сбой в работе установленной на борту системы улучшения характеристик маневренности. В 2021 году в рамках иска минюста США против концерна тот согласился выплатить 2,5 миллиарда долларов, признав обвинения в "сговоре" с целью введения регуляторных органов в заблуждение относительно проблем у техники. В соответствии с условиями соглашения, из общей суммы в 2,5 миллиарда долларов 243,6 миллиона были штрафом, 1,77 миллиарда - компенсацией авиакомпаниям, а 500 миллионов - компенсацией родственникам погибших.
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boeing, признание, мошенничество
Происшествия, Boeing, признание, мошенничество
Boeing признал вину в мошенничестве по делу о двух крушениях
Reuters: Boeing признал вину в преступном мошенничестве по делу о двух крушениях
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Компания Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов ее производства в 2018-2019 годах, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника министерства юстиции США.
"Boeing согласилась признать вину в преступном мошенничестве для разрешения расследования министерства юстиции США, связанного с крушениями двух самолетов 737 Max", - пишет агентство.
Отмечается, что в рамках сделки со следствием, которую еще должен одобрить федеральный судья, Boeing заплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов, а также возьмет на себя обязательство вложить 455 миллионов долларов в улучшение безопасности своих программ и соответствия их необходимым нормам.
Агентство отмечает, что признание вины поставит под угрозу способность компании получать выгодные правительственные контракты.
СМИ: Boeing оштрафовали за разглашение сведений расследования инцидента
В 2018 году самолет Boeing 737 Max разбился в Эфиопии, а в 2019 году - в Индонезии, в двух катастрофах погибли порядка тысячи человек. Родственники жертв обратились в министерство юстиции США с просьбой взыскать с компании 24,7 миллиарда долларов.
После трагедий компания признала, что в обоих случаях имел место сбой в работе установленной на борту системы улучшения характеристик маневренности. В 2021 году в рамках иска минюста США против концерна тот согласился выплатить 2,5 миллиарда долларов, признав обвинения в "сговоре" с целью введения регуляторных органов в заблуждение относительно проблем у техники. В соответствии с условиями соглашения, из общей суммы в 2,5 миллиарда долларов 243,6 миллиона были штрафом, 1,77 миллиарда - компенсацией авиакомпаниям, а 500 миллионов - компенсацией родственникам погибших.